Hüttendorf Cottage village Lisi

Ein exklusives neues Vorortviertel, das für diejenigen geschaffen wurde, die ein ruhiges und qualitativ hochwertiges Leben außerhalb des Stadtgeräuschs anstreben, ohne den Zugang zu moderner Infrastruktur zu verlieren. Das Projekt befindet sich in einem ökologisch sauberen Viertel von Tbilisi, in der Nähe von Lisi Lake, und bietet ein einzigartiges Format von "Gemeinschaft für seine eigenen." Das Projektkonzept basiert auf der Schaffung einer modernen Wohnsiedlung, die perfekt die Privatsphäre eines privaten Anwesens mit dem höchsten Service und Annehmlichkeiten eines Premium-Wohnungskomplexes verbindet. Auf einer Gesamtfläche von 7.000 m2 gibt es 70 Grundstücke für den individuellen Bau und die Bildung eines einheitlichen architektonischen Aussehens des Viertels. Ein besonderer Vorteil ist ein exklusives Angebot für Käufer: Beim Kauf eines Grundstücks erhalten Sie ein fertiges professionelles Architekturprojekt als Geschenk, mit Hausoptionen von 180 bis 258 m2 zur Auswahl.

Architekturprojekt Optionen:

3-Zimmer-Villa, Fläche: 180 m2

4-Zimmer-Villa, Fläche: 257 m2

4-Zimmer-Villa, Fläche: 258 m2

Villa mit 6 Schlafzimmern, Fläche: 236 m2

Das Projekt ist so konzipiert, dass alles, was für einen aktiven Lebensstil und eine qualitativ hochwertige Entspannung notwendig ist, immer zur Hand bleibt. Die Sportinfrastruktur umfasst einen professionellen Padel-Tennisplatz, Mehrzweckfelder für Fußball und Basketball, ein modernes Outdoor-Workout-Studio und ein Netzwerk von malerischen Fahrradwegen. Für ruhige Zeiträume, ein Outdoor-Kino, ein gemütliches Entspannungspavillon und ästhetisches Landschaftsdesign werden zur Verfügung gestellt, während ein sicherer und moderner Spielplatz für Kinder geschaffen wurde. Besonderes Augenmerk wird auf den Alltag gelegt: Im gesamten Landschaftsgebiet werden Trinkbrunnen installiert und gut ausgedachte Fußgängerrouten angelegt, die den gesamten Raum in eine einheitliche harmonische Umgebung vereinen.

Infrastruktur

Padelgericht

Radwege

Fußballplatz

Kinderspielplatz

Kino im Freien

Basketballplatz

Dekorative Landschaftsgestaltung

Erholungsbereich mit Pavillon

Ausbildungsplatz

Ladestation für Elektrofahrzeuge

Der Projektstandort kombiniert außergewöhnliche Ökologie und strategische Vorteile: Das Lisi-Viertel ist berühmt für seine einzigartige Mikroklimatisierung und die vollständige Abwesenheit von Stadt-Smog, die Bewohner mit sauberer Luft und einer gesunden Umgebung. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich der Lisi-See – das Hauptzentrum der Attraktion für Liebhaber von Morgen joggen, Spaziergänge und Qualitäts-Familie Erholung in der Natur. Neben dem natürlichen Komfort verfügt dieses Gebiet über ein hohes Investitionspotenzial, da sich der Bezirk aktiv entwickelt, was ein stabiles Wachstum des Immobilienwertes in den kommenden Jahren garantiert.