Georgien, Batumi
;
Company type
Bauherr
2005
3 jahre 1 Monat
English, Русский
alliance.ge/
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über den Entwickler

Die Alliance Group ist seit 2005 führend im Immobilienmarkt und wird zum ersten Bau-Entwicklungs-Unternehmen, das mit internationalen Marken zusammenarbeitet, um "Hotel-Typ multifunktionale Komplexe" mit unverwechselbarer Architektur zu schaffen. Durch die Umsetzung moderner Bauansätze und die Schaffung eines neuen Investitionsstandards in der Branche.
Die Alliance Group hat über 15.000 Investoren zu ihren Projekten angezogen. Unsere Entwicklungen werden als die attraktivsten und einzigartigsten auf dem Markt anerkannt und bieten neben allen wesentlichen Komponenten für Großprojekte ein umfassendes Geschäftsmodell.
Diese Kombination aus Innovation, Investorenvertrauen und strategischer Vision macht die Alliance Group zu einem herausragenden Marktführer in der modernen Stadtentwicklung.

Neue Gebäude
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Batumi, Georgien
von
$102,869
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Fläche 30–113 m²
23 Immobilienobjekte 23
Alliance Centropolis ist das multifunktionalste Projekt im Kaukasus, das das World Trade Center und seinen Ausstellungsraum, das Hyatt Centric Boulevard Batumi und 24 Infrastrukturelemente vereint. Das Projekt befindet sich in Batumi, einer der attraktivsten Städte Europas, nur 50 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.2 – 77.6
195,315 – 464,436
Wohnung 2 zimmer
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Studio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Bauherr
Alliance Group
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Georgien
von
$66,623
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 28
Fläche 33–106 m²
21 Immobilienobjekt 21
Renaissance by Alliance ist das neueste, innovative Sport- und Wellnessprojekt der Alliance Group in der Region, das sich im klimatisch-balneologischen Kurort Adjara, Kobuleti, an der ersten Küstenlinie, 30 Meter vom Meer entfernt, befindet. Der Komplex vereint die Türme A, B und C mit ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.9 – 64.8
78,648 – 121,083
Wohnung 2 zimmer
74.5 – 106.1
186,912 – 254,320
Studio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Bauherr
Alliance Group
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Tiflis, Georgien
von
$196,938
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 26
Fläche 34–40 m²
15 Immobilienobjekte 15
Alliance Highline ist ein architektonisches und investitionsstarkes Wahrzeichen von Tiflis, das sich im dynamischsten Teil der Hauptstadt am Schnittpunkt von Vake und Saburtalo befindet. Der Komplex besteht aus drei Türmen – die vollendeten Türme A und B sind Premium-Investment-Apartments…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.3 – 40.2
196,938 – 231,150
Bauherr
Alliance Group
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Batumi, Georgien
von
$174,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 54
Fläche 31–59 m²
8 Immobilienobjekte 8
Alliance Privilege ist ein abgeschlossenes Großprojekt von Alliance, das sich im historischen und weltweit bekannten Boulevard von Batumi, an der prestigeträchtigsten Küstenlage der Stadt, befindet. Die ersten 12 Etagen des 54-stöckigen multifunktionalen Komplexes beherbergen das weltberü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Bauherr
Alliance Group
Nika Gugushvili
Nika Gugushvili
67 immobilienobjekte
