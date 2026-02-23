Die Alliance Group ist seit 2005 führend im Immobilienmarkt und wird zum ersten Bau-Entwicklungs-Unternehmen, das mit internationalen Marken zusammenarbeitet, um "Hotel-Typ multifunktionale Komplexe" mit unverwechselbarer Architektur zu schaffen. Durch die Umsetzung moderner Bauansätze und die Schaffung eines neuen Investitionsstandards in der Branche.
Die Alliance Group hat über 15.000 Investoren zu ihren Projekten angezogen. Unsere Entwicklungen werden als die attraktivsten und einzigartigsten auf dem Markt anerkannt und bieten neben allen wesentlichen Komponenten für Großprojekte ein umfassendes Geschäftsmodell.
Diese Kombination aus Innovation, Investorenvertrauen und strategischer Vision macht die Alliance Group zu einem herausragenden Marktführer in der modernen Stadtentwicklung.