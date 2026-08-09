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Wohnimmobilien in Munizipalität Gardabani, Georgien

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13 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in , Georgien
Villa 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Villa 8 zimmer in , Georgien
Villa 8 zimmer
, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 596 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 4 zimmer in , Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in , Georgien
Villa 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Karatakla, Georgien
Wohnung 4 zimmer
Karatakla, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Villa 8 zimmer in , Georgien
Villa 8 zimmer
, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 595 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Karatakla, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Karatakla, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 4/5
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in , Georgien
Villa 6 zimmer
, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 367 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in , Georgien
Villa 6 zimmer
, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 5 zimmer in , Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Karatakla, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Karatakla, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 5/5
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Munizipalität Gardabani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Munizipalität Gardabani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/3
Tabahmel residential complex   Villyiada -Controlled Memo -SelcepsTbilisi. Apartmentfl…
$91,950
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Wohnung 2 zimmer in Krtsanisi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Krtsanisi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Designer-Reparaturbereich von 98,5 qm. Die Wohnun…
$150,705
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Immobilienangaben in Munizipalität Gardabani, Georgien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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