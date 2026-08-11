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Wohnimmobilien in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

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kveda sameba
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53 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/6
Objektcode: 20260727060838GURU Subtropical – Genießen Sie das Urlaubsleben jeden Tag Wohnen …
$150,200
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 4/6
Objektcode: 20260727065507GURU Subtropisch – eine Immobilie, die Komfort und Investitionspot…
$162,980
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/6
Objektcode: 20260727071910GURU Subtropisch - Leben in der Atmosphäre des Resorts das ganze J…
$108,840
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/6
Objektcode: 20260727071137GURU Subtropisch – moderne Immobilien für Lebens-, Freizeit- und Z…
$169,791
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/6
Objektcode: 20260727062553GURU Subtropisch – eine Wohnung, die Einkommen generieren kann Imm…
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2/6
Objektcode: 20260722103656GURU Subtropical ist eine moderne Wohnanlage mit hohem Investition…
$119,747
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2/6
Objektcode: 20260727053629GURU Subtropisch - moderne Immobilien für Wohnen, Erholung und Inv…
$100,133
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/6
Objektcode: 20260727063819GURU Subtropisch - komfortabler Raum für die ganze Familie Wenn Si…
$108,840
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/6
Objektcode: 20260727061738GURU Subtropical - moderne Wohnungen mit günstigen Raten GURU Subt…
$156,461
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 4/6
Objektcode: 20260727070359GURU Subtropisch – Wohnungen in einem modernen Komplex mit eigener…
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 4/6
Objektcode: 20260727064536GURU Subtropical ist eine neue Generation moderner Wohnkomplex in …
$163,261
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Haus 7 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Haus 7 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 7
Fläche 281 m²
Etagenzahl 3
Geräumiges 3-stöckiges Haus zum Verkauf in Makhinjauri 🏡✨📍 Lage: Mahinjauri (in der Nähe des…
$262,000
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Haus 5 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Haus 5 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein modernes neues Ferienhaus in einer ruhigen Elite-Bereich von Batumi - M…
$290,000
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Haus in Peria, Georgien
Haus
Peria, Georgien
Fläche 240 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf mit einem geräumigen Grundstück im Dorf Feria, Batumi 🏡🏔️📍 Lage…
$240,000
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Wohnung in Batumi, Georgien
Wohnung
Batumi, Georgien
Fläche 84 m²
Stockwerk 5/10
2+1 Wohnung zum Verkauf in Friends House 🏡Lage: Mahinjauri, ein gemütlicher Vorort von Batum…
$104,000
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Wohnung 4 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Wohnung 4 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/4
Bella Casa Clubhaus in Mahinjauri ✨🏖️ Ein Feriengebiet in den Vororten von Batumi!Zum Verkau…
$105,000
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Wohnung 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 16/25
Zum Verkauf steht eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und einem herrliche…
$106,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
🏡 1+1 Wohnung zum Verkauf im Clubhaus FRIENDS HAUS, Makhinjauri - ein gemütliches Resort Lag…
$61,000
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Haus 5 zimmer in Peria, Georgien
Haus 5 zimmer
Peria, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus mit Panoramablick auf das Meer, die Berge und die Stadt Batumi!…
$650,000
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Wohnung in Makhinjauri, Georgien
Wohnung
Makhinjauri, Georgien
Fläche 35 m²
🔥 Action! Die erste Linie des Meeres - Preise unter dem Markt!🏖 Nur 35 Meter zum Meer - Mahi…
$39,905
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 16/20
Franco - eine Stadt am Meer 🌊📍 Mahinjauri ist nur 5 km vom alten Batumi entferntGroßer Wohnk…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 6
#Wohnung zum Verkauf in Mahinjauri2+1Tamar Mepe Avenue, 14"Mziuri Gardens"71 m2.6. EtageWeiß…
$95,000
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Estate Batumi Jylia
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Ferienhaus 5 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 3
Akhalsopeli - Der nächste Vorort von Batumi. In die Stadt ist 7 Minuten Fahrt. Die Häuser si…
$158,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 7/7
🏡 Art Wohnung zum Verkauf mit Panoramablick auf das Meer📍 Mahinjauri, Dream Corner Club Comp…
$220,000
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 10
🌊📍 📍 🌄 🔥 🌿 🛋 — ест🚶‍♂️ 💰 == sync, berichtigt von elderman ==
$47,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 7/7
🏡 Arten Wohnung zum Verkauf mit Panoramablick auf das Meer📍 Mahinjauri, Dream Corner Club Ko…
$135,000
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Wohnung in Batumi, Georgien
Wohnung
Batumi, Georgien
Fläche 61 m²
Stockwerk 7/7
Art Wohnung zum Verkauf in der Club-Komplex Dream Corner 🌊📍 Adresse: Mahinjauri, 55 Tamar Me…
$145,000
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Haus in Peria, Georgien
Haus
Peria, Georgien
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus mit Panoramablick auf die FeriaLage: Bezirk Feria (ein Vorort v…
$650,000
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Wohnung 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/4
✨🏖️ 📍 🌊 🔑 ✔️ ✔️ 4✔️ ✔️ Со✔️ ✔️ ✔️ 💲 🔥 💳 С🏡
$105,000
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Haus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Haus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Geräumiges zweistöckiges Haus mit Dachgeschoss zum Verkauf in der entwickelten Gegend von Ba…
$335,000
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Eigenschaftstypen in Munizipalität Chelwatschauri

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mit Terrasse
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