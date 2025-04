Georgia Citizenship by investment

Über das Einwanderungsprogramm

Georgien, ein Land, das für seine reiche Geschichte, atemberaubende Landschaft und einladende Atmosphäre bekannt ist, bietet eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die eine zweite Staatsbürgerschaft anstreben. Gemäß einer besonderen Bestimmung ist der Präsident Georgiens befugt, Personen die Staatsbürgerschaft zu verleihen, die erhebliche Investitionen in das Land getätigt oder einen wesentlichen Beitrag zu seiner Entwicklung geleistet haben. Diese Initiative trägt nicht nur dazu bei, Investitionen anzuziehen, sondern würdigt auch die wertvollen Beiträge von Einzelpersonen zum Fortschritt und Wohlstand Georgiens.

Der Prozess zur Erlangung der zweiten Staatsbürgerschaft in Georgien auf der Grundlage eines Präsidialdekrets zielt darauf ab, Einzelpersonen anzuziehen sind bereit, in die Wirtschaft des Landes zu investieren oder zu seiner sozioökonomischen Entwicklung beizutragen. Dies kann viele Formen annehmen, einschließlich Investitionen in Unternehmen, Infrastrukturprojekte oder philanthropische Bemühungen, die dem georgischen Volk und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommen.

Im Gegensatz zu anderen Staatsbürgerschaftsprogrammen durch Investitionen, die möglicherweise strenge Anforderungen oder lange Bearbeitungszeiten haben, bietet das georgische Programm einen personalisierten Ansatz. Jeder Fall wird individuell geprüft, und Personen, die ein echtes Engagement für das Wachstum und die Entwicklung Georgiens zeigen, werden besonders berücksichtigt.

Darüber hinaus bietet Georgiens zweites Staatsbürgerschaftsprogramm erfolgreichen Bewerbern eine Reihe von Vorteilen. Die georgische Staatsbürgerschaft berechtigt zum Leben, Arbeiten und Studieren im Land sowie zum Zugang zu verschiedenen sozialen Diensten und Leistungen. Bürger genießen außerdem visumfreien Zugang zu 130 Ländern, einschließlich Schengen, oder ein Visum bei der Ankunft in vielen Ländern auf der ganzen Welt, was ihre globale Mobilität und Möglichkeiten erweitert.

Darüber hinaus machen das wirtschaftsfreundliche Umfeld und die niedrigen Steuersätze Georgiens es zu einem attraktiven Ziel für Investoren und Unternehmer. Mit seiner strategischen Lage an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien dient Georgien als Tor zu lukrativen Märkten und Chancen. Ob im Tourismus, in der Landwirtschaft, im Immobilienwesen oder in der Technologie – Georgien bietet zahlreiche Wachstums- und Erfolgsmöglichkeiten.

Georgiens zweites Staatsbürgerschaftsprogramm bietet einen Weg zur Staatsbürgerschaft für Personen, die erhebliche Investitionen oder Beiträge zum Land getätigt haben. Durch die Anerkennung und Belohnung ihrer Bemühungen möchte Georgien Talente, Kapital und Fachwissen anziehen, die seinen Fortschritt und Wohlstand in den kommenden Jahren vorantreiben werden. Ob Sie Investor, Philanthrop oder Visionär sind, Georgia lädt Sie ein, Teil seiner lebendigen und dynamischen Gemeinschaft zu werden.