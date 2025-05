Wir sind in sozialen Netzwerken

Über den Entwickler

One Development ist ein führender exklusiver Immobilienentwickler in Batumi



„Wir bauen seit 2018 hoch liquide Immobilien in Batumi auf, die Investoren mit strategischer Lage, modernen Annehmlichkeiten, hochwertiger Bauweise und einem personalisierten Ansatz für den Kunden anziehen.“ Dadurch sorgen wir für hohe Mietrendite, Innovation und nachhaltige Entwicklung unserer Projekte.