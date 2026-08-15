An erster Stelle der Beliebtheit bei denjenigen, die eine Immobilie in Batumi kaufen möchten, steht der Bezirk Neuer Boulevard sowie die Sherif Khimshiashvili Straße. Dort gibt es viele hochwertige Neubauten, darunter auch einige in Strandnähe. Die Wohnungen in diesen Bezirken werden für den Eigenbedarf gekauft und sollen vermietet werden, während im Alten Batumi die meisten Menschen Wohnungen für sich selbst kaufen. Auch in Batumi sind Wohnungen in den malerischen Vororten Makhinjauri, Gonio, Kvariati gefragt. Immobilien in Batumi sind immer eine großartige Investition, denn es gibt immer die Möglichkeit, die Immobilien in Batumi zu verkaufen.