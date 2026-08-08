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GulfStream

Georgien, Batumi
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Immobilienagentur
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2017
Auf der Plattform
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3 jahre
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English, Русский
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gulfstream.ge
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

GulfStream-Unternehmensgruppe – internationales Team. Im Laufe der siebenjährigen Arbeit sind mehr als 1.500 Familien, Bürger verschiedener Länder, unsere guten Freunde und Kunden geworden. Mehr als 1000 von ihnen haben Immobilien gekauft, mehr als 500 Familien haben bei uns gemütliche, hochwertige Wohnungen zu guten Preisen gemietet, mehr als 150 Familien haben die Renovierung ihrer Wohnungen bei uns in Auftrag gegeben und wir haben uns erfolgreich etabliert.

Dienstleistungen

Wir helfen Ihnen beim Kauf, Verkauf, der Miete, der Vermietung von Wohnungen, Studios, Häusern, Wohnungen, Neubauten, Grundstücken, Gewerbeimmobilien, Reihenhäusern, Villen usw. Wir arbeiten sowohl mit im Bau befindlichen als auch mit fertiggestellten Objekten Immobilie. Wir übernehmen auch die Kontrolle über Objekte, verfügen über ein eigenes Reparaturteam und bieten Beratungen an, auch bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter! Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Einkäufe und ein angenehmes Leben!

Unsere Partner
2 immobilienmakler 1 bauträger 1 agentur
Neue Gebäude
Alle anzeigen 37 neue gebäude
Hüttendorf Diamond Star Group
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Charnali, Georgien
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$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
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Akhauchpeli ist der nächste Vorort von Batumi, 7 Autominuten zur Stadt.Das Haus ist auf flachem Gelände gebaut.In 3 Minuten fahren Sie den saubersten Strand in Adjara.Einzigartiges Mikroklima dank Eukalyptus und Zitrusbäumen.Geschlossener Schutzbereich unter Videoüberwachung, mit Zugang zu K…
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Villa ECO Hotels
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Grigoleti, Georgien
von
$310,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
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Villen zum Verkauf in Grigoleti in den komplexen ECO Hotels. Das Projekt des Resorts Armoniya zeichnet sich durch ein einzigartiges Design von Villen und luxuriösen Zimmern an der Schwarzmeerküste aus.Jede der 34 Villen hat einen eigenen Cadastralcode, da alle Villen getrennt und privat sind…
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Wohnanlage RP Blue
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Batumi, Georgien
von
$43,670
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
Der Palast Blaue Apartments sind in den Installationen bis Ende 2026 verfügbar. Anzahlung von $13,100 bis $53,708Sie können auch einen Parkplatz von $17,000 bis $20.000 in Raten kaufen, Anzahlung von $4,500 bis $8,700Der Palast Blue ist ein moderner multi-stöckiger Premium-Wohnungskomplex, d…
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Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
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Wohngebäude Lux Blue Wave
Batumi, Georgien
von
$49,665
Etagenzahl 6
🔹Lux blau Wave Wohnanlage in Batumi ist ein einzigartiges Projekt, das eine zentrale Position in der Ferienstadt einnimmt. Dieses neue Gebäude ist die perfekte Kombination aus modernem Stil und Komfort und bietet seinen Bewohnern eine exquisite Unterkunft an der Schwarzmeerküste. 🔹Vorteile: …
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Wohnanlage OXY Residence
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Batumi, Georgien
von
$39,580
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 14
Real Estate Agency GULFSTREAM präsentiert ein neues Investitions- und Wohnprojekt OXY Residence - eine moderne Wohnanlage mit hohem Investitionspotenzial von Barceló Hotels Group, nur 150 Meter von der Küste des Meeres entfernt.Die unteren Etagen des Komplexes sind von einem 4★ Hotel unter d…
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Die Immobilienagentur “ GEOS ” ist ein baltisches Unternehmen mit operativer Erfahrung auf dem europäischen Markt . Wir schützen die Interessen unserer Kunden und achten maximal auf ihre Bedürfnisse. Wir bieten Unterstützung sowohl beim Kauf und Verkauf von Transaktionen der Immobilien in Ge…
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Die Firma MBG Group wurde 2015 gegründet. Es ist eine lange und schwierige Möglichkeit, seinen richtigen Platz in einem wettbewerbsfähigen Umfeld zu nehmen und zu einem der erfolgreichsten Beispiele in seinem Bereich zu werden. Das Unternehmen erneuert sich ständig, eng nach dem Immobilienma…
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Neue Gebäude 88 Wohnimmobilien 661 Gewerbeimmobilien 4 Langfristige Vermietung 30
Geo Estate — ist eine Immobilienagentur, die 2018 in Batumi gegründet wurde. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Investitionen in Luxusimmobilien mit höherer Rentabilität. Wir bieten unseren Kunden in jeder Phase des Geschäfts persönliche und umfassende fachkundige Unterstützung sowie rech…
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