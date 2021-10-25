Mein Name ist Elias. Ich bin der Gründer von Geo Estate, einer Immobilienagentur, die sich auf Luxusimmobilieninvestitionen mit hoher Rendite spezialisiert. In dieser Fallstudie geht es um die Erstellung einer maßgeschneiderten Anlageimmobilie in Georgien für einen unserer Kunden. Sie wird für diejenigen von Nutzen sein, die in Projekte investieren wollen, bei deren Entwicklung die Wünsche des Investors berücksichtigt werden.

Alle Immobilien-Investitionsmöglichkeiten in Batumi in zwei Tagen anzeigen: erledigt

Im September 2019 erhielten wir auf unserer Website eine Anfrage von einem Kunden, der sich für Immobilieninvestitionen in Georgien interessierte und ein Treffen wünschte. Während unseres Treffens erfuhr ich, dass der Kunde aus den USA stammte, zum ersten Mal in Georgien war und es ihm hier sehr gut gefiel. Obwohl er erst seit wenigen Tagen in Georgien war, hatte er bereits mehrere Luxuswohnungen von einem der größten Immobilienentwickler in Batumi gekauft. Daraufhin sah er eine kontextbezogene Werbung unseres Unternehmens in der Google-Suchmaschine und beschloss, mehr über das Investitionspotenzial der Region zu erfahren.

Der Kunde wollte Investitionsangebote recherchieren und eine geeignete Immobilie finden. Während seines Besuches in Georgien blieben ihm noch zwei Tage. In diesen beiden Tagen besichtigten wir eine Reihe abgeschlossener Projekte in der Altstadt, ein im Bau befindliches balneologisches Resort mit Thermalquellen in der Nähe des botanischen Gartens und sahen uns auch einige interessante Möglichkeiten im Bereich des UEFA-Fußballstadions an. In diesen beiden Tagen zeigte ich dem Kunden die Investitionsmöglichkeiten an den vielversprechendsten Standorten in Batumi, zu denen sowohl im Bau befindliche Projekte (niedrige Preise) als auch abgeschlossene Projekte (sofortige Einkommensmöglichkeiten) zählten.

Der Kunde war mit dem, was er sah, zufrieden, beschloss in naher Zukunft eine erneute Investition in Betracht zu ziehen und kehrte nach Kalifornien zurück.

Tiefergehende Untersuchung: Herausfinden der Präferenzen und Bedürfnisse des Investors

In den weiteren Verhandlungen musste ich alle Präferenzen herausarbeiten und auch die zugrunde liegenden Bedürfnisse des Kunden ermitteln. Diese sind die folgenden. Der Kunde wollte:

Hohe Mieteinnahmen,

Eine bestimmte Art von Layout,

Volle Kontrolle über den Betrieb der Immobilie.

Aber abgesehen von den verständlichen Wünschen gab es auch besondere Absichten. Der Kunde wollte regelmäßig seine eigene Ferienwohnung nutzen und er zog es vor, seinen persönlichen Robinson-Hubschrauber für den Transport zu verwenden. Ich musste nicht nur an die Wohnung denken, sondern auch daran, wo der Hubschrauber landen würde. Man muss zugeben, dass die Anforderungen nicht trivial sind.

Option eins: fertige Wohnkomplexe

Bei der Auswahl der Investitionsvorschläge haben wir gemeinsam mit dem Kunden eine große Anzahl von Wohnkomplexen führender Bauträger in Batumi mit internationalen Luxushotelmarken in Betracht gezogen. Aufgrund der mangelnden Flexibilität und der fehlenden Möglichkeit, ein fertiges Projekt an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden anzupassen, kam ich jedoch zum Schluss, dass es am einfachsten wäre, ein Investitionsprojekt von Grund auf zu erstellen.

Option zwei: ein Projekt von Grund auf, angepasst an die Wünsche eines Großinvestors

Als Alternative zu gewöhnlichen Anlageimmobilien bot ich dem Kunden eine außergewöhnliche Lösung an. Ich verhandelte mit der deutschen Entwicklungsgesellschaft Schuchmann Group, die sich auf die Errichtung von Luxusimmobilien mit Clubcharakter spezialisiert hat. Zusammen mit dieser Entwicklungsgesellschaft entwickelten wir ein einzigartiges Konzept für einen Wohnkomplex — das Wellness Resort:

Turnhalle,

Privatstrand,

Hubschrauberlandeplatz,

Fünf-Sterne-Apartment-Hotel,

Wein-SPA, japanisches SPA und Panoramapool,

Balneologische Behandlungen (Schwefelbäder),

Erholungsgebiet im Stil eines botanischen Gartens,

Georgisches Restaurant, Lounge-Bar und Weinkeller,

Deutsche Verwaltungsgesellschaft (Wohnungsverwaltung),

Klinik auf europäischem Niveau (Behandlung, Rehabilitation und Kosmetologie).

Ein Merkmal großer Wohnkomplexe ist, dass es sehr viele Wohnungen gibt. Manchmal gibt es in einem Gebäude mehrere tausend Wohnungen unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichem Komfort. Dies führt zu Staus in Gemeinschaftsbereichen wie Aufzügen, Cafés, Restaurants, Schwimmbädern, Fitnesszentren und nahegelegenen Stränden, was wiederum im Falle einer Pandemie extrem gefährlich sein kann. Im Gegensatz dazu ist unser Projekt auf nur 150 Wohnungen ausgelegt. So gelingt es uns eine große Konzentration von Menschen an einem Ort zu vermeiden.

Außerdem dauern große Projekte in der Regel sehr lange. Unser Plan ist es, den Bau in nur 18 Monaten abzuschließen. Die komplette Infrastruktur des Projekts und der Privatstrand werden es den Bewohnern und Gästen ermöglichen, eine entspannte Atmosphäre zu genießen, ohne die Anlage verlassen zu müssen. Eine Klinik nach europäischem Standard und balneologische Verfahren ermöglichen die Kombination von Entspannung, Behandlung, Kosmetologie und Gesundheitsvorsorge. Aufgrund dieser einzigartigen Vorteile liegt die prognostizierte Rendite auf das investierte Kapital bei 20% pro Jahr und stellt für den Investor eine Quelle des passiven Cashflows dar.

Als Ergebnis hat der Kunde ein Projekt erhalten, bei dem alles berücksichtigt wurde und er muss nicht mehr wie alle anderen investieren. Ich möchte in dieser Fallstudie auch zwei Dinge hervorheben:

Alles ist möglich. Man muss nur sehr aufmerksam gegenüber dem Kunden sein und darf sich keine Grenzen setzen: «Das ist nicht realistisch, das macht niemand!». Es ist möglich, mit Investitionen Gewinne zu erzielen, aber auch Spaß zu haben.

Geo Estate — wir machen Ihre Träume wahr!