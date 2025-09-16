Über den Entwickler

Elt Building ist ein Entwickler- und Bauunternehmen, das seit 2017 eine beachtliche Tätigkeit in Adjara, insbesondere in Batumi, aufgenommen hat.

Das Start-up des Unternehmens war ein multifunktionaler Apartmentkomplex Sunrise auf dem neuen Boulevard an der ersten Linie der Schwarzmeerküste mit gut entwickelten Annehmlichkeiten und einer Reihe von Vorteilen.

Elt Building ist ein verbundenes Unternehmen der Finanzorganisation Elt, das seit 15 Jahren besteht, da das Geschäftsumfeld im Land nicht geschaffen wurde. Die Hauptbeschäftigung des Unternehmens ist eine Pfandhauskette, die von mehr als 150 Kollegen in 22 Service-Centern erfolgreich bearbeitet wird.

Die Baufirma Elt Building ist Baustoff für hochwertige, innovative Technologien, modernes und komfortables Design, Verantwortung, Zuverlässigkeit, korrektes Management und gut ausgebildetes Personal.

Das Unternehmen unterhält bereits Geschäftsbeziehungen zu zuverlässigen Partnern in der Ukraine, Russland, Qazaqstan, Israel, Spanien, Iran, der Türkei, Aserbaidschan und Armenien.

Unser Männerziel ist es, in den aktuellen und anderen nächsten Projekten ein modernes, komfortables, gesundes und sicheres Umfeld zu schaffen.