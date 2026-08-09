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Wohnimmobilien in Niederkartlien, Georgien

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Rustawi
8
34 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Georgien, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Georgien, Georgien
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/16
Objektcode: 20260710160923 Fertigvermietung: Sehen Sie Studio 39 m2 auf der ersten Linie in …
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Wohnung 1 zimmer in Georgien, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Georgien, Georgien
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/16
Objektcode: 20260710160959 Liquid Panorama Studio 40 m2 mit direktem Meerblick in Montemar L…
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Wohnung 3 zimmer in Georgien, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Georgien, Georgien
Zimmer 3
Fläche 163 m²
Stockwerk 2/16
Objektcode: 20260710111753 Premium-Wohnung von 162,9 m2 mit 2 Schlafzimmern und Meerblick in…
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in , Georgien
Villa 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
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Villa 8 zimmer in , Georgien
Villa 8 zimmer
, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 596 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
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Reihenhaus 4 zimmer in , Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
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Villa 5 zimmer in , Georgien
Villa 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Wohnung 4 zimmer in Karatakla, Georgien
Wohnung 4 zimmer
Karatakla, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
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Villa 8 zimmer in , Georgien
Villa 8 zimmer
, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 595 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
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Wohnung 3 zimmer in Karatakla, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Karatakla, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 4/5
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
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Villa 6 zimmer in , Georgien
Villa 6 zimmer
, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 367 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Villa 6 zimmer in , Georgien
Villa 6 zimmer
, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 5 zimmer in , Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Karatakla, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Karatakla, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 5/5
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in 16, Georgien
Wohnung 1 zimmer
16, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 27
Zum Verkauf ein schönes Studio mit Design-Reparaturbereich von 41.26 qm. Das Studio befindet…
$85,325
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Studio 1 zimmer in 9, Georgien
Studio 1 zimmer
9, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 27/34
Geräumiges Studio mit Design-Reparaturbereich von 31,5 qm ist zum Verkauf. Das Studio befind…
$135,160
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Studio 1 zimmer in 9, Georgien
Studio 1 zimmer
9, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 29/34
Zum Verkauf Luxus-Studio mit Design-Reparaturbereich von 42.4 qm. Das Studio befindet sich i…
$88,608
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Wohnung 1 zimmer in 16, Georgien
Wohnung 1 zimmer
16, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 10/27
Zum Verkauf Luxus 1 Zimmer Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 61.32 qm.m. Die Wohnung…
$127,609
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Wohnung 2 zimmer in Munizipalität Gardabani, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Munizipalität Gardabani, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/3
Tabahmel residential complex   Villyiada -Controlled Memo -SelcepsTbilisi. Apartmentfl…
$91,950
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Wohnung 3 zimmer in 16, Georgien
Wohnung 3 zimmer
16, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 20/27
Zum Verkauf eine schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 126.46 qm.m. Die …
$248,368
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Wohnung 1 zimmer in 9, Georgien
Wohnung 1 zimmer
9, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 28/34
Zum Verkauf eine schöne 1-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 72,9 qm. Die Wohn…
$166,978
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Studio 1 zimmer in 21, Georgien
Studio 1 zimmer
21, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 29/42
Zum Verkauf ein schönes Studio mit Design-Reparaturbereich von 61,9 qm. Das Studio befindet …
$148,133
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Wohnung 1 zimmer in 16, Georgien
Wohnung 1 zimmer
16, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/27
Zum Verkauf schöne 1 Schlafzimmer Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 58.84 qm.m. Die …
$118,553
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Wohnung 2 zimmer in Krtsanisi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Krtsanisi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Designer-Reparaturbereich von 98,5 qm. Die Wohnun…
$150,705
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Wohnung 2 zimmer in 16, Georgien
Wohnung 2 zimmer
16, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 16/27
Zum Verkauf eine gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 75.6 qm.m. Di…
$151,520
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Studio 1 zimmer in 21, Georgien
Studio 1 zimmer
21, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 29/42
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Designer-Reparaturbereich von 49,9 qm. Das Studio bef…
$124,042
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Wohnung 1 zimmer in 9, Georgien
Wohnung 1 zimmer
9, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 29/34
Luxus 1-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 61,7 qm. Die Wohnung befindet sich …
$141,324
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Wohnung 2 zimmer in 16, Georgien
Wohnung 2 zimmer
16, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/27
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Designer-Reparaturbereich von 74.55 qm.m. Die Woh…
$137,554
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Wohnung 1 zimmer in 16, Georgien
Wohnung 1 zimmer
16, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 7/27
Zum Verkauf Luxus 1 Schlafzimmer Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 60.11 qm. Die Woh…
$124,293
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Wohnung 1 zimmer in 21, Georgien
Wohnung 1 zimmer
21, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 28/42
Zum Verkauf gemütliche 1 Zimmer Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 86,3 qm.m. Die Woh…
$242,762
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Eigenschaftstypen in Niederkartlien

wohnungen
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Immobilienangaben in Niederkartlien, Georgien

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