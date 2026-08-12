Business zum Verkauf in Georgien

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Agrocomplex "Badiauri" for sale in Kakheti, Sagarejo Municipality in Badiauri, Georgien
Agrocomplex "Badiauri" for sale in Kakheti, Sagarejo Municipality
Badiauri, Georgien
Zimmer 40
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 45 000 m²
Etagenzahl 3
Agrokomplex "Badiauri" ist eine abgeschlossene, erfolgreiche Geschäftsmöglichkeit in den Ber…
$3,00M
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Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms. in Batumi, Georgien
Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Ein…
$78,000
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