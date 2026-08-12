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Wohnimmobilien in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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Batumi
559
Kobuleti
80
Tschakwi
64
kveda sameba
4
4 815 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 17/19
❗️Urgener Verkauf ❗️Unique Lot - Studio mit Premium-Komplex - La Batumi Familia: Eliava 32EA…
$39,900
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 7/18
Das Studio steht zum Verkauf im OPTIMA-Komplex im Bau in einem schwarzen Rahmen mit Estrichb…
$45,000
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FA real estate
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 15/27
Zum Verkauf Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer mit Meerblick und Bergblick. Der Premiu…
$53,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 15/27
Zum Verkauf.Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer mit Blick auf das Meer und die Berge. D…
$52,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
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$92,800
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Studio 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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$126,684
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Studio 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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$114,022
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Studio 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
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$112,040
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kobuleti, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Kobuleti, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
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$213,312
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
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$306,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
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$195,770
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 4 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Stockwerk 15/17
#Verkauft in Batumi!Puschkinastraße, 1624+1165 qm15. EtageSchöne Renovierung.Vier helle Schl…
$358,000
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Estate Batumi Jylia
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 29/54
✨ Alliance Privilege – Leben auf der Höhe des Meeres!Geräumiges Studio zum Verkauf in einer …
$100,000
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FA real estate
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/6
🏡 Clubhaus FRIENDS HOUSE - Makhinjauri, Ferienortvorort BatumiZu verkaufen stilvolles Studio…
$42,000
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FA real estate
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Wohnung 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Wohnung 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/11
🔥 Dringender Verkauf!Geräumige 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Herzen von Kobuleti, in der S…
$65,000
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FA real estate
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Wohnung in Batumi, Georgien
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Wohnung
Batumi, Georgien
Fläche 68 m²
Stockwerk 16
68 m2 Wohnung in Batumi, Georgia, 20 m vom Meer entfernt, Etage 16, komplett möbliert und ve…
$250,000
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 20/25
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit direktem Meerblick in der Elite Wohnanlage NBG Panora…
$64,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 11/27
Bergblick.Der Komplex befindet sich in der Gegend von New Boulevard, nur 5 Gehminuten vom Bo…
$39,500
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Wohnung 4 zimmer in Batumi, Georgien
UP UP
Wohnung 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 27/38
3-Zimmer-Wohnung 110 m2 in einem 40-stöckigen Komplex in New Batumi. 200 m zum Meer. Von 217…
$217,800
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Sunrise Development
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 30/36
Renaissance von Alliance ist Alliance Group’; das neueste, innovative Sport-und Wellness-Pro…
$281,248
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Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 11/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
$215,558
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Studio 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 11/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
$111,843
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Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 30/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 16/16
Klären Sie die tatsächlichen Angebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überpr…
$121,256
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
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$105,096
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
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Fläche 47 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
Hypotheken für ausländische Staatsangehörige!Eine ausgezeichnete Option für Investitionen, p…
$26,000
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$21,615
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RECOM
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/2
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$156,000
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