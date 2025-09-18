Wir sind in sozialen Netzwerken

Roof Development ist ein 2017 gegründetes Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen hat drei abgeschlossene und zwei laufende Projekte.

Die Dachentwicklung ist mit hochqualifizierten Mitarbeitern besetzt, die die Schaffung fortschrittlicher Wohnkomplexe gewährleistet.

Wert

Der Hauptwert des Unternehmens ist die Förderung der Stadtentwicklung. Wir konzentrieren uns auf Qualität, was das wichtigste für Ihr Leben ist.

Die Mission der Firma

Erstellen Sie eine sichere, gesunde und gemütliche Wohnumgebung.

Zweck des Unternehmens

Entwicklung des Immobiliensektors und Einführung von Innovationen auf dem georgischen Markt.

Der gesamte Bau des Unternehmens wird in der Anfangsphase gefördert, was eine rechtzeitige Fertigstellung garantiert.

Dachentwicklung und Dachkonstruktion schaffen eine einzige Bauplattform, die verschiedene Projekte in Georgien verbindet.