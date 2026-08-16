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Wohnimmobilien in Mzcheta-Mtianeti, Georgien

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wohnungen
41
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53 immobilienobjekte total found
Haus 14 zimmer in Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Haus 14 zimmer
Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Zimmer 14
Schlafräume 10
Fläche 1 062 m²
Etagenzahl 4
$4,00M
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Wohnung 3 zimmer in Mirian Mepe Street, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Mirian Mepe Street, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 4/7
Hier ist eine vorzeigbare, SEO-optimierte Anzeige für die internationale Plattform Realting,…
$129,000
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Haus 7 zimmer in Saguramo, Georgien
Haus 7 zimmer
Saguramo, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
2-storied 400 sq.m new-constructed private house for sale in Saguramo, located on a 500 sq.m…
$190,000
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung zum Verkauf in Gudauri, in der Nähe der ersten Seilbahn, 79 qm. Die Wohnung verfügt …
$70,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 5/5
Gudauri-Komplex,, Neo neue Gudauri Redco'' in der Nähe von Gondola, 57,20 qm, 5. Stock, 1 qm…
$168,740
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung zu verkaufen in Gudauri auf New Gudauri Road, 27 qm. Die Wohnung verfügt über 1 Schl…
$40,500
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/4
Wohnung zum Verkauf in Gudauri in der Nähe der Polizeistation, 29 qm. Die Wohnung verfügt üb…
$45,000
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Wohnung 2 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/6
Wohnung zu verkaufen in Gudauri in der Nähe der Gondola, 50 qm. Die Wohnung verfügt über 1 S…
$57,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 3/5
Apartment for sale in Gudauri near Gondola ,,Redco twins complex" , 30 sq m. The apartment h…
$55,000
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Wohnung 2 zimmer in Mirian Mepe Street, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Mirian Mepe Street, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 4/7
🏢 Verkauf von 2-Zimmer-Wohnung in Tiflis – Didi Digomi, Miriana Mepe St. (Weißer Rahmen in d…
$66,250
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Haus in Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Haus
Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Fläche 300 m²
There are 2 houses on one land, the land is divided, water and electricity are connected, th…
$250,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/4
Wohnung zu verkaufen in Gudauri auf Gondola Road, 33 qm. Die Wohnung verfügt über 1 Schlafzi…
$59,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/6
Gudauri-Komplex,,Gudauri Hills' in der Nähe von Gondola, 34 qm, 5. Stock, 1 qm Preis ist 1.6…
$54,400
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 4/5
Wohnung zu verkaufen in Gudauri in der Nähe der Gondola, 28 qm. Die Wohnung verfügt über 1 S…
$43,500
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 6/6
Gudauri-Komplex,,,Petra Sky Resort''' in der Nähe von Gondola, 41.32 qm, 6. Stock, 1 qm Prei…
$84,706
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Haus 7 zimmer in Tserovani, Georgien
Haus 7 zimmer
Tserovani, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein Ferienhaus ist in der Region Mtskheta zu verkaufen, in Tserovani, ein 3-stöckiges Privat…
$200,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung zum Verkauf in Gudauri in der Nähe von Gondola,,Redco 4 Block" , 33 qm. Die Wohnung …
$62,000
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Wohnung 3 zimmer in Tiflis, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 10/11
Gesamtfläche: 56 m2⏺Anzahl der Zimmer: 3⏺Anzahl der Schlafzimmer - 2⏺Boden - 10/11Kosten pro…
$140,000
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Haus in Saguramo, Georgien
Haus
Saguramo, Georgien
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
1-storied unter Konstruktion 74 qm Privathaus zu verkaufen in Saguramo, Akhauchpeli, auf 700…
$83,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung zum Verkauf in Gudauri in der Nähe von Gondola,,Redco Neo complex" , 32 qm. Die Wohn…
$55,200
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/4
Wohnung zum Verkauf in Gudauri auf der zentralen Straße in der Nähe des Restaurants Kumal, 3…
$32,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/5
Wohnung zum Verkauf in Gudauri in der Nähe von Gondola,,Redco Loft 2", 29 qm. Die Wohnung ve…
$51,500
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 6/6
Gudauri-Komplex,,,Petra Sky Resort''' in der Nähe von Gondola, 41,32 qm, 6. Stock, 1 qm Prei…
$117,762
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Studio 1 zimmer in GVC 219 New Gudauri, Georgien
Studio 1 zimmer
GVC 219 New Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/5
Studio zum Verkauf in Gudauri, neben dem Aufzug.Die Wohnung verfügt über einen warmen Boden,…
$89,000
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Wohnung 2 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3/4
Verkauft werden geräumige, helle Zweizimmerwohnungen in einem Apartmentkomplex, der sich im …
$51,900
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Haus 10 zimmer in Saguramo, Georgien
Haus 10 zimmer
Saguramo, Georgien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 581 m²
Privathaus mieten in Saguramo1232 m2 Grundstück581 m2 Haus5 Schlafzimmer5 Badezimmer3 Wohnzi…
$1,10M
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung zum Verkauf in Gudauri,, Redco Loft 1" in der Nähe der Gondola, 27 qm. Die Wohnung v…
$44,500
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Penthouse 6 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 6 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 579 m²
Stockwerk 10/8
Penthouse zu verkaufen in Greenhill ResidenceGesamtfläche – 579 qm.3 Schlafzimmer, 1 Hauptsc…
$950,000
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Wohnung 1 zimmer in Gudauri, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Gudauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung zum Verkauf in Gudauri in der Nähe von Gondola,,Redco loft 2", 28 qm. Die Wohnung ve…
$51,500
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Wohnung 1 zimmer in Munizipalität Kasbegi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Munizipalität Kasbegi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung zum Verkauf in Gudauri in der Nähe der ersten Seilbahn, 27 qm. Die Wohnung verfügt ü…
$28,000
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Immobilienangaben in Mzcheta-Mtianeti, Georgien

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