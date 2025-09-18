Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen ein komplettes Angebot an immobilienbezogenen Dienstleistungen in einem Paket an. Unser Service konzentriert sich auf Sie und Ihre Wünsche. Ihre Aufgabe ist es, uns zu kontaktieren - alles andere ist unser Geschäft.

- Ja. Wir bieten Ihnen erschwingliche Optionen mit verschiedenen Vorteilen, wählen Sie nach Ihrem Geschmack;

- Ja. Wir helfen Ihnen bei allen Verfahren im Zusammenhang mit dem Vertrag und der Registrierung von Immobilien.



- Ja. Wir werden den Vertrag in Hebräisch, Russisch und Englisch übersetzen und Ihnen ggf. Notardienste anbieten;

- Ja. Wir helfen Ihnen, ein Bankkonto zu eröffnen und Ressourcen ohne Verluste zu senden.

- Ja. Wir kümmern uns um die Renovierung und Gestaltung der Wohnungen, um sie nach Ihrem Geschmack zu schmücken;

- Ja. Wir werden Ihr Zuhause in Ihrer Abwesenheit überwachen;

- Ja. Wir bieten Ihnen BNB Dienstleistungen, Wohnungsvermietung;

- Ja. Wir leiten das Mieteinkommen auf Ihr Konto weiter