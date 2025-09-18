Die Büros unserer Agentur ZULU VIP befinden sich in Batumi, Georgia.
Unsere Firma verkauft Sonderprojekte auf der ersten Linie des Meeres.
In dieser Region wächst die Immobilienindustrie weiter. Die Regierung unterstützt diese Branche, stellt eine schnelle Antwort auf Immobilienregistrierung im Zivilregister und überträgt Eigentumsrechte an Käufer in weniger als einer Stunde.
Ein attraktiver Faktor für Wohnungskäufer in Batumi ist, dass sie solche Vorteile wie: keine kommunalen Steuern, niedrige Tarife für Wasser, Gas und Strom haben.
Wir bieten Ihnen ein komplettes Angebot an immobilienbezogenen Dienstleistungen in einem Paket an. Unser Service konzentriert sich auf Sie und Ihre Wünsche. Ihre Aufgabe ist es, uns zu kontaktieren - alles andere ist unser Geschäft.
- Ja. Wir bieten Ihnen erschwingliche Optionen mit verschiedenen Vorteilen, wählen Sie nach Ihrem Geschmack;
- Ja. Wir helfen Ihnen bei allen Verfahren im Zusammenhang mit dem Vertrag und der Registrierung von Immobilien.
- Ja. Wir werden den Vertrag in Hebräisch, Russisch und Englisch übersetzen und Ihnen ggf. Notardienste anbieten;
- Ja. Wir helfen Ihnen, ein Bankkonto zu eröffnen und Ressourcen ohne Verluste zu senden.
- Ja. Wir kümmern uns um die Renovierung und Gestaltung der Wohnungen, um sie nach Ihrem Geschmack zu schmücken;
- Ja. Wir werden Ihr Zuhause in Ihrer Abwesenheit überwachen;
- Ja. Wir bieten Ihnen BNB Dienstleistungen, Wohnungsvermietung;
- Ja. Wir leiten das Mieteinkommen auf Ihr Konto weiter