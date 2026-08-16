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Wohnimmobilien in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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Kobuleti
80
Tschakwi
65
219 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kobuleti, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Kobuleti, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
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$213,312
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
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$195,770
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It Is RealtyIt Is Realty
Studio 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 11/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
$111,843
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 30/36
Renaissance von Alliance ist Alliance Group’; das neueste, innovative Sport-und Wellness-Pro…
$281,248
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Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 11/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
$215,558
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TekceTekce
Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 30/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
$281,248
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/12
Tekto Rakurs ist eine neue, spezielle Wohnanlage im Ferienort Chakvi, nur 50 Meter vom Meer …
$56,050
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Dieses geräumige Studio befindet sich auf einer hohen Etage im Tropical …
$87,919
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Nils Ott Real Estates
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/32
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-F…
$169,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 21/32
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-F…
$391,864
MwSt.
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Ferienhaus 5 zimmer in Chala, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Chala, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein kompaktes und sehr rational gestaltetes neues Wohngebäude in der Endph…
$185,000
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/32
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-F…
$140,220
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/32
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-F…
$318,000
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Wohnung 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 22/28
Geräumige 2-Zimmer-Apartments mit atemberaubendem Blick auf das Meer und die Berge.
$199,374
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Wohnung 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 12/26
RenaissanceGelegen in Kobuleti, 1. Linie 30 m vom MeerDie Renaissance ist ein weiteres innov…
Preis auf Anfrage
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Zvezda
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 10/12
Zu verkaufen ein geräumiges und helles Studio mit direktem Meerblick in einem neuen komforta…
$69,800
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Haus 6 zimmer in Jikhanjuri, Georgien
Haus 6 zimmer
Jikhanjuri, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf im Dorf Chanieti (1 Autostunde von Batumi).Die Fläche des Grundstücks beträ…
$225,000
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Wohnung 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 14/36
Investitionsprojekt in Georgien!LCD befindet sich in Kobuleti, 1. Linie 30 m vom Meer entfer…
$62,800
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Zvezda
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Wohnung 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 23/23
Code 2026073108590025,8 m2 Studio in Wyndham Garden, Kobuleti (Georgien)Ein kompaktes und mo…
$60,899
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Dmd consulting
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Haus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
A fully furnished and fully equipped cottage in Kobuleti is for sale. Two bedrooms. A summ…
$177,500
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/13
$31,875
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Wohnung 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 17/25
Code:2026071811182429,1 m2 Studio in Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaEin modernes Studio mi…
$62,964
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Wohnung 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 17/25
Code 20260722072624 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer 67,2 m2 in Wyndham Garden, Kobuleti (Georgi…
$138,793
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Dmd consulting
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Ferienhaus 4 zimmer in Buknari, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Buknari, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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FA real estate
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Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 280 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf mit Panoramablick auf Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Lage: Chakvi, Sakhino Dorf (n…
$243,000
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FA real estate
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kobuleti, Georgien
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Das innovative Sport- und Erholungsprojekt befindet sich im Klima-Balneologischen Resort von…
$59,064
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Wohnung 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/12
$39,000
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Wohnung 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 5/25
Zugmaschine* LCD befindet sich - Tsikhisdziri, 20 km von Batumi, 3 km von der Stadt Kobuleti…
$79,900
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Zvezda
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Fläche 370 m²
Premium Reihenhaus zum Verkauf in Chakvi 🌊🏔️📍 Lage: Chakvi (eine ruhige Gegend mit ausgezeic…
$970,000
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Eigenschaftstypen in Munizipalität Kobuleti

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