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Wohnimmobilien in Tschakwi, Georgien

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64 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
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$195,770
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/12
Tekto Rakurs ist eine neue, spezielle Wohnanlage im Ferienort Chakvi, nur 50 Meter vom Meer …
$56,050
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Wohnung in Tschakwi, Georgien
Wohnung
Tschakwi, Georgien
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/10
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Meerblick in einem modernen LCD Tropical Garden 🌊🌴📍 L…
$80,000
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FA real estate
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Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 280 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf mit Panoramablick auf Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Lage: Chakvi, Sakhino Dorf (n…
$243,000
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FA real estate
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Wohnung in Tschakwi, Georgien
Wohnung
Tschakwi, Georgien
Fläche 42 m²
Stockwerk 13
🏖 Dreamland Oasis, Chakvi, nur 9 km von BatumiZum Verkauf stilvolle 2-Zimmer-Wohnung (1+1) i…
$100,000
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FA real estate
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
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$362,585
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
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$172,139
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 6/12
Zum Verkauf Studio in schwarzem Rahmen in LCD Tekto Rakurs.In einer Elite Wohnanlage von Hot…
$33,000
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Studio 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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$126,684
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Wohnung 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 10/13
Wohnung zum Verkauf in der Premium Wohnanlage Dream Residence Chakvi - komfortables Leben am…
$54,100
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FA real estate
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Wir helfen Ihnen, Immobilien in Batumi sicher und profitabel zu kaufen.Wir helfen bei Hypoth…
$37,626
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RECOM
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 9/25
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 65,5 qm im 9. Stock in einem Komplex mit fertigen Infrastru…
$134,147
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 6/13
Im Verkauf, das Studio in der Premium-Wohnanlage Dream Residence Chakvi ist ein komfortables…
$45,000
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FA real estate
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 11
🌊✨🏡 Сту📍 📐 🏢 11)🌴 🏖️ Со🏊 🌊 💰
$76,500
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FA real estate
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Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 220 m²
Geräumige Villa zum Verkauf im malerischen Dorf Chakvi 🏡🌊📍 Lage: Chakvi (in der Nähe des Mee…
$120,000
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FA real estate
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Wohnung in Tschakwi, Georgien
Wohnung
Tschakwi, Georgien
Fläche 35 m²
Stockwerk 15/20
Studio zum Verkauf in einem modernen LCD Tropical Garden 🌊🏔️📍 Lage: Chakvi, 43 Mezgwaurta St…
$65,000
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Wohnung 3 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 7/18
Verkauft wird eine gemütliche, helle Wohnung mit zwei Schlafzimmern und frontalem Meerblick …
$273,000
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Villa 11 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 11 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Separate, zweistöckige Villa in Chakvi zum Verkauf unter dem Schlüssel 🔑 In der Nähe von Dre…
$850,000
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Wohnung in Tschakwi, Georgien
Wohnung
Tschakwi, Georgien
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/19
➡️ ➡️ 60 кв.➡️➡️➡️== sync, berichtigt von elderman ==➡️о➡️ANHANG➡️ресторан➡️SPA - откр➡️➡️AN…
$140,000
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FA real estate
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 6/19
TraumlandDer Komplex auf der 1. Linie vom Meer befindet sich in Chakvi, Batumi 9 km, zum Bot…
$237,000
MwSt.
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Zvezda
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Preis auf Anfrage
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 7/12
Zum Verkauf Studio in einem schwarzen Rahmen in Tekto Rakurs - eine Elite Wohnanlage von Hot…
$33,000
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 3/12
RAKURS — first line of the sea in Chakvi 🌊📍 Chakvi — only 7 km from Batumi 🌊 50 meters to th…
$59,590
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Die Anlage befindet sich in einem ruhigen Vorort von Batumi (nur 25 Minuten zum Stadtzentrum…
$47,205
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Fläche 370 m²
Premium Reihenhaus zum Verkauf in Chakvi 🌊🏔️📍 Lage: Chakvi (eine ruhige Gegend mit ausgezeic…
$970,000
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FA real estate
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Objektbeschreibung: Diese große Studio-Wohnung der Premiumklasse befindet sich im bekannten …
$85,903
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/12
RAKURS - die erste Linie des Meeres in Chakvi 🌊📍 Chakvi ist nur 7 km von Batumi🌊 50 Meter zu…
$56,050
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Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Sedasia styley vila in Zakrыtom complexe pervo Linien Meer in Chaqui 🌊🏡📍 Lage: Chakki (alle …
$345,000
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 7/12
Zum Verkauf Studio in schwarzem Rahmen in LCD Tekto Rakurs.Elite Wohnanlage vom Hoteltyp mit…
$40,000
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Haus 4 zimmer in Tschakwi, Georgien
Haus 4 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Das einzige abgeschlossene Stadthausprojekt an der ersten Küste in Chakvi. Der Komplex befin…
$200,000
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