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Жильё в Al Batayih, ОАЭ

дома
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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, с прачечной в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат с бассейном, с прачечной
Qatah, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 10 000 м²
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
$762,502
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Вилла 5 комнат с видом на сад в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат с видом на сад
Qatah, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 10 000 м²
БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!! Это превосходно спроектированное жилое сообщество является первым в св…
$762,505
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Вилла 2 комнаты с комнатой для горничной в Qatah, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с комнатой для горничной
Qatah, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 747 м²
Этот превосходный просторный дизайн является первым в своем роде жилым сообществом с площадь…
$272,323
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Вилла 2 комнаты с видом на сад в Qatah, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с видом на сад
Qatah, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 747 м²
Собственная 2-спальная просторная вилла только на 999 999 AED.!! Эти великолепные виллы рас…
$272,320
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