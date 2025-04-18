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Жильё в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

дома
6
6 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 616 м²
Количество этажей 3
Изящная вилла в роскошном комьюнити Kayan Phase 2! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций…
$1,70 млн
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Вилла 6 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Пол…
$3,20 млн
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Вилла в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Пол…
$1,97 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Пол…
$1,50 млн
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Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Пол…
$2,04 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Количество этажей 3
Изящная вилла в роскошном комьюнити Kayan Phase 2! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций…
$1,33 млн
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов