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Жильё в Al Hamriyah, ОАЭ

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14 объектов найдено
Дом 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Дом 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инв…
$1,06 млн
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Вилла 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 666 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инв…
$2,06 млн
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Дом 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Дом 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инв…
$3,18 млн
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RCST RCST
Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/6
Студия в престижном жилом комплексе Blue Bay Walk, расположенном вдоль побережья Арабского з…
$106,180
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Таунхаус 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в потрясающем комьюнити The View Island возле лагуны на побережье Шарджи! …
$1,19 млн
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Квартира 3 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$286,575
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Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$107,945
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Таунхаус 5 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в потрясающем комьюнити The View Island возле лагуны на побережье Шарджи! …
$609,679
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Студия 1 комната в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$97,563
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$186,301
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Квартира 3 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Этаж 4/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$278,356
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 3/6
Апартаменты в жилом комплексе Blue Pearls в престижном районе Al Hamriya! Доступу к частному…
$229,821
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DDA Real Estate
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Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/6
Апартаменты в жилом комплексе Blue Pearls в престижном районе Al Hamriya! Доступу к частному…
$120,356
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/6
Обратите внимание на Проект Blue Pearls, который  расположен в районе Ajmal Makan City, Шард…
$122,333
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Luxury Estate
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