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Жильё в Khuzam, ОАЭ

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Khuzam, ОАЭ
Дом 7 комнат
Khuzam, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corner , 5…
$889,106
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Параметры недвижимости в Khuzam, ОАЭ

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