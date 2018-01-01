Park Greens

Дубай, ОАЭ

Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в перспективном жилом комплексе The Nook в районе Jebel Ali! Для жителей комплекса представлены удобства мирового класса: пешеходные зоны, детскую игровую площадку, бассейн с регулируемой температурой, беговые и велосипедные дорожки, молитвенный зал, крытую парковку, кафе и ресторан, живописный парк с зоной для выгула домашних питомцев, современную гимназию, услуги консьержа и охрана. Nook находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро Energy. В непосредственной близости расположен торговый центр Ibn Battuta и Festival Plaza — IKEA & ACE с множеством различных магазинов. Примерно за полчаса можно добраться на автомобиле до Международного аэропорта Дубая и Al Maktoum International Airport, а также доехать до торгового центра Dubai Mall, La Mer и Burj Al Arab. Застройщик предлагает удобный план оплаты: 10% - первоначальный взнос 90% - по завершении Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Рентабельность инвестиций составляет в среднем 6%. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!