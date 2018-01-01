Дуплекс в жилом комплексе Park Greens в районе Damac Hills 2! Прекрасно подходит для жизни и инвестиций! Высокая доходность от 10%! Возможна беспроцентная рассрочка!
Удобства комплекса: пляж Малибу, тренажерный зал, фитнес-зоны, теннисный корт, футбольное поле, парковка, плавучий кинотеатр, озеро для рыбалки и танцевальная студия.
Расположение:
Этот комплекс, расположенный в районе DH2 в Дубае, обеспечивает быстрый доступ и связь с ключевыми пунктами назначения. Жители могут добраться до улицы Аль-Кудра за считанные минуты, обеспечивая беспрепятственную связь с центральными и прибрежными районами Дубая.
План оплаты:
20 % - первоначальный взнос
50% - на стадии строительства
30% - по завершении
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