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Park Greens

Дубай, ОАЭ
от
€812,603
;
4
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О комплексе

Дуплекс в жилом комплексе Park Greens в районе Damac Hills 2! Прекрасно подходит для жизни и инвестиций! Высокая доходность от 10%! Возможна беспроцентная рассрочка!

Удобства комплекса: пляж Малибу, тренажерный зал, фитнес-зоны, теннисный корт, футбольное поле, парковка, плавучий кинотеатр, озеро для рыбалки и танцевальная студия.

Расположение:

Этот комплекс, расположенный в районе DH2 в Дубае, обеспечивает быстрый доступ и связь с ключевыми пунктами назначения. Жители могут добраться до улицы Аль-Кудра за считанные минуты, обеспечивая беспрепятственную связь с центральными и прибрежными районами Дубая.

План оплаты:
20 % - первоначальный взнос
50% - на стадии строительства
30% - по завершении

Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Park Greens
Дубай, ОАЭ
от
€812,603
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS. Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных. Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня. Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид. Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами. Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день. Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда. Основные характеристики объекта: -1 спальня - 2 ванные комнаты - Размер:748,95 кв. футов - выделенное парковочное место - детский и взрослый бассейн -спортзал - детская игровая площадка  -инвестиционные возможности Месторасположение: - 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы - рядом заповедник Рас-аль-Хор  - две школы на территории Sobha Hartland
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Количество этажей 12
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Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в перспективном жилом комплексе The Nook в районе Jebel Ali! Для жителей комплекса представлены удобства мирового класса: пешеходные зоны, детскую игровую площадку, бассейн с регулируемой температурой, беговые и велосипедные дорожки, молитвенный зал, крытую парковку, кафе и ресторан, живописный парк с зоной для выгула домашних питомцев, современную гимназию, услуги консьержа и охрана. Nook находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро Energy. В непосредственной близости расположен торговый центр Ibn Battuta и Festival Plaza — IKEA & ACE с множеством различных магазинов. Примерно за полчаса можно добраться на автомобиле до Международного аэропорта Дубая и Al Maktoum International Airport, а также доехать до торгового центра Dubai Mall, La Mer и Burj Al Arab. Застройщик предлагает удобный план оплаты: 10% - первоначальный взнос 90% - по завершении Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Рентабельность инвестиций составляет в среднем 6%. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Elbrus Tower от Tiger Properties План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 60% Post – Передача – 30% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 776 кв. Порошковая комната Одежда / Гардероб Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Спа и Сауна Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона Досуг и Парк Беговая, беговая и велосипедная зона Зона йоги и медитации Фитнес-центр Школа и Институт Соседство поблизости; Город производства Дубая – 1,1 км Высоты Победы – 1,7 км Источники – 2,1 км Midtown by Deyaar – 2.1Km Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Realting.com
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