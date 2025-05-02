Жилой комплекс The Hillgate

Апартаменты в престижном жилом комплексе Hillgate в районе Dubai Silicon Oasis! Множество развлекательных и оздоровительных локаций! Полностью оборудованная кухня! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейны, зона с шезлонгами, сад, клубный дом с террасой, лаундж, библиотека, коворкинг-пространство, зал с игровыми автоматами, студия йоги, музыкальный зал, фитнес-студия и многое другое. Расположение: Поблизости с The Hillgate проходит Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, поэтому жители смогут легко добираться к ключевым местам города. 5–20 минут - Международный аэропорт Дубая, Dubai Safari Park, Downtown Dubai, Business Bay; 25–35 минут - Jumeirah Beach, Dubai Dolphinarium, Palm Jumeirah. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!