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Жилой комплекс The Hillgate

Дубай, ОАЭ
от
$345,554
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23269
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.12.2024

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Апартаменты в престижном жилом комплексе Hillgate в районе Dubai Silicon Oasis! Множество развлекательных и оздоровительных локаций! Полностью оборудованная кухня! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейны, зона с шезлонгами, сад, клубный дом с террасой, лаундж, библиотека, коворкинг-пространство, зал с игровыми автоматами, студия йоги, музыкальный зал, фитнес-студия и многое другое. Расположение: Поблизости с The Hillgate проходит Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, поэтому жители смогут легко добираться к ключевым местам города. 5–20 минут - Международный аэропорт Дубая, Dubai Safari Park, Downtown Dubai, Business Bay; 25–35 минут - Jumeirah Beach, Dubai Dolphinarium, Palm Jumeirah. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс The Hillgate
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от
$345,554
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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