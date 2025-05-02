Жилой комплекс The Hillgate

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Апартаменты в престижном жилом комплексе Hillgate в районе Dubai Silicon Oasis! Множество развлекательных и оздоровительных локаций! Полностью оборудованная кухня! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: бассейны, зона с шезлонгами, сад, клубный дом с террасой, лаундж, библиотека, коворкинг-пространство, зал с игровыми автоматами, студия йоги, музыкальный зал, фитнес-студия и многое другое.
Расположение:
Поблизости с The Hillgate проходит Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, поэтому жители смогут легко добираться к ключевым местам города.
5–20 минут - Международный аэропорт Дубая, Dubai Safari Park, Downtown Dubai, Business Bay;
25–35 минут - Jumeirah Beach, Dubai Dolphinarium, Palm Jumeirah.
Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!
Местонахождение на карте
Дубай, ОАЭ
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Исключительная инфраструктура и яркая культура Дубая создают идеальный фон для полноценного городского образа жизни. Vue предлагает своим жильцам спокойную и неторопливую жизнь в тихой и спокойной обстановке. Широкий спектр удобств, таких как частный бассейн, тщательно спроектированных для т…
Апартаменты в новом жилом комплексе Beach Walk Grand в районе Dubai Islands! Быстрый доступ к ключевым локациям Дубая! Полностью меблированные апартаменты Для жизни и инвестиций! Панорамный вид на Персидский залив! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства…
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Jewel расположен в уникальном районе набережной недалеко от центра города, среди потрясающей застройки площадью более 74 000 м2, в окружении пляжа, голубой лагуны, открытых пространств и пышного ландшафта.
Насладитесь спокойствием в прекрасных лагунах. Позвольте природе и р…