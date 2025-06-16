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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,13 млн
10.07.2025
$1,13 млн
09.07.2025
$1,13 млн
08.07.2025
$1,12 млн
06.07.2025
$1,12 млн
05.07.2025
$1,13 млн
04.07.2025
$1,12 млн
03.07.2025
$1,12 млн
02.07.2025
$1,12 млн
01.07.2025
$1,13 млн
29.06.2025
$1,13 млн
28.06.2025
$1,13 млн
27.06.2025
$1,13 млн
26.06.2025
$1,14 млн
25.06.2025
$1,14 млн
24.06.2025
$1,15 млн
22.06.2025
$1,15 млн
21.06.2025
$1,15 млн
20.06.2025
$1,16 млн
19.06.2025
$1,15 млн
18.06.2025
$1,15 млн
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19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23240
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415614
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    DAMAC Properties (~ 800 м)

О комплексе

Rove Dubai Marina от IRTH Group — это уникальный проект, который воплощает в себе сочетание изысканного стиля и комфорта прибрежной жизни. Разработанный в партнерстве с известным брендом Rove Hotels, он предлагает вам не просто жилье, а полноценный образ жизни в самом сердце Дубай-Марины — одного из самых престижных районов города.

Проект отличается современным дизайном и функциональными планировками, которые созданы с учетом потребностей современных жителей мегаполиса. Просторные и светлые апартаменты с уютными интерьерами идеально подойдут для тех, кто ценит гармонию стиля и удобства. Все детали здесь продуманы до мелочей: от высококачественной отделки до использования инновационных технологий для создания максимального комфорта.

Удобства:

  • Бассейн
  • Зона рефлексологии
  • Финская сауна
  • Закрытый инфинити-бассейн
  • Современный спортзал
  • Просторные коворкинг-зоны
  • Кафе Rove и бар Energise

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 50/50%

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Главной особенностью Rove Dubai Marina является его локация. Окруженный высококлассными ресторанами, бутиками, парками и набережной с яхтами, этот проект позволяет насладиться всеми привилегиями жизни на побережье. Удобный доступ к основным транспортным магистралям делает его идеальным выбором для активного образа жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,13 млн
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