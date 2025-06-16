Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Rove Dubai Marina от IRTH Group — это уникальный проект, который воплощает в себе сочетание изысканного стиля и комфорта прибрежной жизни. Разработанный в партнерстве с известным брендом Rove Hotels, он предлагает вам не просто жилье, а полноценный образ жизни в самом сердце Дубай-Марины — одного из самых престижных районов города.

Проект отличается современным дизайном и функциональными планировками, которые созданы с учетом потребностей современных жителей мегаполиса. Просторные и светлые апартаменты с уютными интерьерами идеально подойдут для тех, кто ценит гармонию стиля и удобства. Все детали здесь продуманы до мелочей: от высококачественной отделки до использования инновационных технологий для создания максимального комфорта.

Удобства:

Бассейн

Зона рефлексологии

Финская сауна

Закрытый инфинити-бассейн

Современный спортзал

Просторные коворкинг-зоны

Кафе Rove и бар Energise

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 50/50%

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Главной особенностью Rove Dubai Marina является его локация. Окруженный высококлассными ресторанами, бутиками, парками и набережной с яхтами, этот проект позволяет насладиться всеми привилегиями жизни на побережье. Удобный доступ к основным транспортным магистралям делает его идеальным выбором для активного образа жизни.