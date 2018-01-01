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  3. Новая высотная резиденция 330 Riverside Crescent рядом с международным аэропортом и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Новая высотная резиденция 330 Riverside Crescent рядом с международным аэропортом и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€394,261
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6
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О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом и студией йоги, детской площадкой, зоной барбекю, инфинити-бассейном, джакузи, библиотекой, садом, кинотеатром.

Окончание строительства - июнь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международные школы - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 12 минут
  • Бизнес-Бэй - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Опера - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция 330 Riverside Crescent рядом с международным аэропортом и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€394,261
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Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады. На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, спа, кафе и рестораны. Застройщик предлагает рассрочку на 5 лет. Расположение и объекты поблизости Жилой комплекс расположен рядом с Sheikh Zayed Road, в 10 минутах езды на машине от Даунтауна и от пляжа. Здание находится рядом со входом в Safa Park — парк площадью около 64 гектаров. Окна квартир выходят как на город, так и на Дубайский канал и Персидский залив.
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3 объекта 3
Сдача в: 2025
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oxford Gardens – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Iman Developers. Располагаясь в развитом и привлекательном районе Arjan данный проект предлагает покупателям жизнь в окружении первозданной природы и современной инфраструктуры. Необычная архитектура моментально выделяет Oxford Gardens среди других жилых проектов. Элегантное сочетание фасадных линий, соединяющих этажи сооружения, белоснежных цветовых оттенков, полустеклянных балконов создает по-настоящему футуристический образ, привлекающий взгляд. В 10-этажном жилом комплексе представлен широкий выбор недвижимости, который особенно востребован среди покупателей и инвесторов: функциональные и продуманные студии, просторные апартаменты с 1, 2 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается превосходными планировками, а панорамное остекление создает ощущение еще большего простора. Инфраструктура: Перед резидентами открывается широкий выбор удобств с эксклюзивным доступом: - Двухуровневое лобби с общественными пространствами для отдыха; - Лаунж-зоны; - Инфинити-бассейн; - Фитнес-зал с современными тренажерами; - Зона для йоги; - Детские игровые площадки; - Детский бассейн; - Зоны для барбекю; - Библиотека; - Зарядные станции для автомобилей; - Кинотеатр под открытым небом; - Спортивные площадки. Расположение: Потрясающее расположение в Dubailand открывает жителям доступ к обильно развитой инфраструктуре района. Все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни, располагается в 5-10 минутах езды на автомобиле: начиная от детских садов и школ, и заканчивая магазинами и супермаркетами. При этом жители комплекса не лишены доступа в другие районы эмирата, где расположены ключевые туристические достопримечательности и объекты. Находясь среди главных транспортных магистралей, каждый резидент Oxford Gardens может быстро добраться до популярных районов и объектов. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Azizi Grand | Offplan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Azizi Grand | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€198,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в спортивном городе Дубай, известном как Azizi Grand от Azizi Development Платежный танк; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 30% На передачу – 60% Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 675 кв. Одежда / Гардероб Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал 24 × 7 Безопасность Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Соседство поблизости; Высоты Победы – 0,6 км Город производства Дубая – 1,5 км JVT – 1,9 км Мидтаун Деяар Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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