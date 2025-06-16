  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Квартира в новостройке VILLA DEL GAVI

Квартира в новостройке VILLA DEL GAVI

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
2
ID: 33082
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

English English

Вилла дель Гави предлагает широкий выбор домов в соответствии с каждым стилем жизни, от шикарных квартир до ультра-роскошных вилл на набережной. Все устройства продуманно спроектированы для оптимизации пространства, света и видов.

  • Частные виллы с прямым доступом к пляжу
  • Напольные покрытия с садами и бассейнами
  • Большие жилые помещения более 5000 кв. футов

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Квартира в новостройке VILLA DEL GAVI
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
