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  4. Жилой комплекс Новый проект BEACH WALK GRAND 2 с бассейнами и детской площадкой, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый проект BEACH WALK GRAND 2 с бассейнами и детской площадкой, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Deira, ОАЭ
от
$607,314
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18
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ID: 27162
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In CRM: 2470606
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Дата обновления: 26.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Deira

О комплексе

Архитектурный шедевр на берегах престижных островов Dubai Islands, Beach Walk Grand 2 от Imtiaz располагается вдоль побережья, где прибрежная жизнь воплощает в себе идеальный баланс между спокойствием и изяществом. Эта резиденция создана для тех, кто ценит безмятежность.

Beach Walk Grand 2 от Imtiaz предлагает широкий выбор апартаментов, от элегантных квартир с 1 спальней до просторных апартаментов с 4 спальнями и эксклюзивных дюплексов. Каждый юнит тщательно продуман и имеет высокие потолки, панорамные окна, индивидуальные интерьеры, премиальную отделку, обеспечивающие идеальное сочетание комфорта, утонченности и плавные переходы между открытыми и закрытыми пространствами.

Удобства:

  • клубный дом
  • бассейн на крыше
  • детский бассейн
  • зона барбекю
  • собственные джакузи
  • семейный бассейн
  • детская площадка
  • собственные сады
  • открытая зона для йоги
  • открытая тренажерная зона
  • зона отдыха для загара

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах от Dubai Marina, набережной Deira, аэропорта и Downtown Dubai. Ваш новый дом будет в легком доступе от любой точки города, оставаясь при этом в спокойном и безмятежном уголке.

  • Dubai Islands Marina - 5 минут
  • Набережная Deira - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
  • Дубайская рамка - 15 минут
  • Downtown Dubai - 15 минут

Местонахождение на карте

Deira, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект BEACH WALK GRAND 2 с бассейнами и детской площадкой, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$607,314
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