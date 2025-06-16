Жилой комплекс Новый проект BEACH WALK GRAND 2 с бассейнами и детской площадкой, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Архитектурный шедевр на берегах престижных островов Dubai Islands, Beach Walk Grand 2 от Imtiaz располагается вдоль побережья, где прибрежная жизнь воплощает в себе идеальный баланс между спокойствием и изяществом. Эта резиденция создана для тех, кто ценит безмятежность.

Beach Walk Grand 2 от Imtiaz предлагает широкий выбор апартаментов, от элегантных квартир с 1 спальней до просторных апартаментов с 4 спальнями и эксклюзивных дюплексов. Каждый юнит тщательно продуман и имеет высокие потолки, панорамные окна, индивидуальные интерьеры, премиальную отделку, обеспечивающие идеальное сочетание комфорта, утонченности и плавные переходы между открытыми и закрытыми пространствами.

Удобства:

клубный дом

бассейн на крыше

детский бассейн

зона барбекю

собственные джакузи

семейный бассейн

детская площадка

собственные сады

открытая зона для йоги

открытая тренажерная зона

зона отдыха для загара

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах от Dubai Marina, набережной Deira, аэропорта и Downtown Dubai. Ваш новый дом будет в легком доступе от любой точки города, оставаясь при этом в спокойном и безмятежном уголке.