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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Parkville с богатой инфраструктурой, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$303,141
14.04.2025
$301,268
13.04.2025
$301,444
12.04.2025
$302,570
11.04.2025
$309,407
10.04.2025
$310,668
09.04.2025
$312,231
08.04.2025
$312,036
06.04.2025
$312,218
05.04.2025
$309,374
04.04.2025
$313,510
03.04.2025
$316,987
02.04.2025
$316,319
01.04.2025
$315,604
30.03.2025
$197,422
29.03.2025
$198,899
28.03.2025
$199,625
27.03.2025
$198,925
26.03.2025
$198,801
25.03.2025
$198,122
24.03.2025
$197,452
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25202
ID новостройки на Realting
In CRM: 2430173
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Совершенство и элегантность в каждом мгновении — это то, что вы найдете в SAMANA Parkville. Этот жилой проект, воплощение безупречного стиля и изысканности, предлагает не просто жилье, а уникальный образ жизни, где каждый день становится праздником. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Внутренние пространства, выполненные с учетом современных тенденций, предлагают гармоничное сочетание стиля и уюта. Резиденции оснащены встроенной кухонной техникой и системой «умный дом», что позволяет вам сразу же погрузиться в комфорт. Ваша частная квартира с бассейном станет идеальным местом для отдыха.

В проекте ваше здоровье является приоритетом, поэтому на территории комплекса расположен современный фитнес-центр, а на свежем воздухе — спортивная площадка, чтобы вы могли заниматься спортом в окружении великолепных ландшафтов. Уютные зоны отдыха, детские игровые площадки, фитнес-центры под открытым небом и в помещении, бассейны, зеленые уголки для уединения — все это создает идеальную среду для жизни, работы и отдыха. Каждый уголок здесь создан для того, чтобы удовлетворить все ваши потребности — от игровых площадок для детей до специализированных зон для медитации. Здесь вы найдете пространство как для общения с близкими, так и для уединения. Каждый момент, проведенный здесь, наполняется радостью и спокойствием, позволяя вам насладиться жизнью в полной мере. Приобретая резиденцию в этом проекте, вы выбираете не только стиль жизни, но и инвестируете в будущее. Гибкий план оплаты — всего 1% в месяц — делает этот проект доступным и привлекательным.

Удобства:

  • Квартиры с частным бассейном
  • Фитнес-центр
  • Спортивная площадка
  • Игровые площадки для детей
  • Зоны для медитации

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка (15/85)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты (встроенная кухонная техника и система «умный дом»)

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • 5–10 минут до Global Village и The Aquila School
  • 10–15 минут до Dubai Outlet Mall, IMG World, Fairgreen International School
  • 15–20 минут до Mirdif City Centre и Dubai Airport
  • 20–25 минут до Dubai Mall, Miracle Garden и Burj Khalifa

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Parkville с богатой инфраструктурой, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$303,141
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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