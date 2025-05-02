Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Parkville с богатой инфраструктурой, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Совершенство и элегантность в каждом мгновении — это то, что вы найдете в SAMANA Parkville. Этот жилой проект, воплощение безупречного стиля и изысканности, предлагает не просто жилье, а уникальный образ жизни, где каждый день становится праздником. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Внутренние пространства, выполненные с учетом современных тенденций, предлагают гармоничное сочетание стиля и уюта. Резиденции оснащены встроенной кухонной техникой и системой «умный дом», что позволяет вам сразу же погрузиться в комфорт. Ваша частная квартира с бассейном станет идеальным местом для отдыха.

В проекте ваше здоровье является приоритетом, поэтому на территории комплекса расположен современный фитнес-центр, а на свежем воздухе — спортивная площадка, чтобы вы могли заниматься спортом в окружении великолепных ландшафтов. Уютные зоны отдыха, детские игровые площадки, фитнес-центры под открытым небом и в помещении, бассейны, зеленые уголки для уединения — все это создает идеальную среду для жизни, работы и отдыха. Каждый уголок здесь создан для того, чтобы удовлетворить все ваши потребности — от игровых площадок для детей до специализированных зон для медитации. Здесь вы найдете пространство как для общения с близкими, так и для уединения. Каждый момент, проведенный здесь, наполняется радостью и спокойствием, позволяя вам насладиться жизнью в полной мере. Приобретая резиденцию в этом проекте, вы выбираете не только стиль жизни, но и инвестируете в будущее. Гибкий план оплаты — всего 1% в месяц — делает этот проект доступным и привлекательным.

Удобства:

Квартиры с частным бассейном

Фитнес-центр

Спортивная площадка

Игровые площадки для детей

Зоны для медитации

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка (15/85)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты (встроенная кухонная техника и система «умный дом»)

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: