  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Aysha Residence

Aysha Residence

Дубай, ОАЭ
от
€362,498
;
5
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция в новом комплексе Aysha на острове Марьям. Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Хан.

Проект гордится тщательно продуманными удобствами, обеспечивающими жителям роскошный и всесторонний образ жизни. Современный тренажерный зал и освежающий бассейн предназначены для любителей фитнеса, а зеленые насаждения и пляжные зоны предлагают спокойную обстановку для отдыха.

Комплекс расположен в непосредственной близости от набережной острова Марьям и обеспечивает жителям прямой доступ к лагуне Аль-Хан. Предлагая множество торговых и развлекательных заведений для жителей и посетителей, набережная является местом, где жители могут встречаться, общаться, заниматься спортом и наслаждаться всем, что может предложить образ жизни на набережной.

План оплаты:
10% - первоначальный взнос
40% - на стадии строительства
50% - по завершении
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 101.0
Цена за м², EUR 3,589
Цена квартиры, EUR 362,498
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс и отель Dolce Vita с гольф-клубом в самом центре района Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€295,866
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом на горизонт
Дубай, ОАЭ
от
€285,564
Многоквартирный жилой дом 3BR | Ocean House | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€4,49 млн
Многоквартирный жилой дом Seahaven Tower A
Дубай, ОАЭ
от
€791,419
Жилой комплекс Жилой комплекс с удобным местоположением
Абу-Даби, ОАЭ
от
€179,311
Вы просматриваете
Aysha Residence
Дубай, ОАЭ
от
€362,498
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс The Paragon
Жилой комплекс The Paragon
Дубай, ОАЭ
от
€574,021
Площадь 149–245 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая с 1 спальней. Хотите приобрести апартаменты с удобной локацией и главными экономическими центрами Дубая? Тогда Вам идеально подойдёт жилой комплекс The Paragon by IGO. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежых средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежых средств для оплаты. Paragon by IGO - современные апартаменты с системой ""умный дом"" , 21 этажный жилой комплект с квартирами от формата studio до просторных апартаментов с тремя спальнями. Идеально расположенный рядом с Даунтауном и главными экономическими центрами Дубая. Каждая квартира ультрасовременна с безупречной эстетикой и может похвастаться панорамным видом на канал Дубая или пышные виды на парк внизу. ОСОБЕННОСТИ: ▪ Балконы с видом на Дубайский канал, Бурдж-Халифа и панораму города ▪ Прямой доступ к парковым зонам ▪ Апартаменты оборудованы мебелью и бытовой техникой ▪ Бассейны, тренажерный зал, корт для сквоша, кинотеатр, коворкинг, бизнес-центр, барбекю-зона, симуляторы гольфа и тенниса План платежей: - 10% бронирование - 40% во время строительства - 50 % при завершении строительства БОНУС! - Скидка 100% на сбор Земельного департамента Мы гарантируем безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки. Только надёжные объекты недвижимости! Заинтересовало предложение? Позвоните нам, и мы предоставим полную информацию по приобретению апартаментов!
Многоквартирный жилой дом 2BR-Verde-Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR-Verde-Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€793,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present you 2 bedroom apartment, located in Jumeirah Lake Towers, known as Verde by Sobha Payment Plan; During Construction – 80% On Handover – 20% Amenities & Facilities; 2 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,267 Sqft Maid room Powder room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Dining & Retail outlet Gym Swimming pool Health care centre Kid’s play area Leisure & park area Restaurant & Cafe Beach access Green surrounding Gym Supermarket & Shopping mall Community Hall Jogging, Running & Cycling tracks Sitting area Water activity Fitness centre Yoga & Meditation area Barbeque area Meeting room Nearby Neighbourhood; The Meadows – 0.7Km Dubai Marina – 1.3Km Jumeirah Islands – 1.3Km Jumeirah Beach Residence – 1.4Km For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Апарт - отель Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Апарт - отель Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Дубай, ОАЭ
от
€135,000
Застройщик: damac properties
DAMAC Hills 2 Hotel – Управляемый Edge by Rotana отель – - это современный и элегантный трехзвездочный отель, расположенный в оживленном сообществе DAMAC Hills 2 в Дубае. Гости отеля DAMAC Hills 2 Edge by Rotana могут рассчитывать на удобство и комфорт рядом с достопримечательностями мирового класса, такими как бассейн с волнами на пляже Малибу, спортивные площадки, кинотеатр под открытым небом, пейнтбольная аркада, сад бабочек и многое другое. Выберите из 295 стильных и хорошо спроектированных номеров и люксов с новейшими технологиями в номере, балконами и рабочими столами. Наслаждайтесь удобствами ресторана и бара на целый день, полностью оборудованного тренажерного зала и двух открытых бассейнов с регулируемой температурой. А для тех, кто находится в важных командировках, отель DAMAC Hills 2 предлагает четыре конференц-зала с гибкими настройками. Rotana - одна из ведущих компаний по управлению отелями в регионе, имеющая портфель из более чем 100 объектов недвижимости. Каждый из четырех брендов продуктов предлагает расширенные функции, хорошо оборудованные номера и элегантный дизайн, искусно объединенные для обеспечения комфортных, интеллектуальных впечатлений гостей. Будь то бизнес или удовольствие, учтите, что все ваши потребности удовлетворены. Сообщество DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу. DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.
Realting.com
Перейти