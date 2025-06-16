Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ

21-этажный жилой комплекс предлагает к приобретению уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира в проекте продумана до мелочей: частичная меблировка, встроенная кухонная техника, система "умный дом" и гардеробные шкафы, чтобы создать атмосферу комфорта, гармонии и приватности.

Изюминка проекта — это наличие личного бассейна в каждой квартире — ваша персональная зона отдыха, парящая между небом и землёй. Здесь можно встречать утро, наслаждаться дневной тишиной или устраивать атмосферные вечеринки с друзьями под открытым небом на закате дня.

Проект предлагает впечатляющий перечень курортных удобств, включая открытый бассейн с лаунж-зоной, джакузи, детские бассейны и игровую площадку, а также современный фитнес-центр с профессиональным оборудованием, студии для йоги, пилатеса, танцев и зоны для медитации. После занятий спортом вы сможете расслабиться в сауне или паровой бане, пройтись по тенистой прогулочной тропе или отдохнуть в благоустроенном саду в стиле дзен с качелями. Для развлечений предусмотрены открытый кинотеатр, зона барбекю, место для вечеринок на свежем воздухе и даже детский сад — всё для жизни без компромиссов.

Удобства:

⁠Бассейны для взрослых и детей

Частные бассейны в резиденциях

Тренажерный зал

Спортивная площадка

Студии йоги, танцев и пилатеса

Джакузи, паровая и сауна

Тропы для бега и ходьбы

Игровая детская площадка

Детский сад

Зона барбекю

Площадка для мероприятий на открытом воздухе

Кинотеатр под открытым небом

Дзен-сад

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 75/25 (рассрочка платежей после сдачи проекта 1% в месяц)

Особенности квартир

В стоимость входит кухонная техника и встроенный шкаф с системой «умный дом».

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Dubai Production City (ранее известный как IMPZ), всего в нескольких минутах от торгового центра City Centre Me’aisem и основных транспортных артерий, таких как Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Инфраструктура района хорошо развита: рядом находятся престижные школы, супермаркеты, кафе, салоны красоты и медицинские учреждения. Благодаря продуманному расположению, вы будете всего в 10–15 минутах езды от JVC, Dubai Sports City и Mall of the Emirates, а в будущем — и от станции метро, что обеспечивает еще более удобный доступ к любой точке города.