Жилой комплекс Новая резиденция Serenia District West с бассейном, спа-центром и парками, Jumeirah Islands, Дубай, ОАЭ

Serenia District West – это не просто жилой комплекс, а настоящий архитектурный шедевр, созданный Palma Holding для тех, кто ценит стиль, комфорт и безупречное качество жизни. К приобретению предлагаются просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Здесь каждый уголок продуман до мельчайших деталей, чтобы подарить вам ощущение уединения и умиротворения, сохраняя при этом удобную близость ко всем ключевым локациям Дубая. Резиденции в Serenia District West – это идеальный баланс между природной гармонией и современной роскошью. Открытые планировки, высококлассные отделочные материалы, панорамные окна с завораживающими видами на водные каналы и зеленые насаждения создают уникальную атмосферу уюта и простора. Каждая деталь в этом проекте подчеркивает элегантность, сочетая стиль и функциональность в совершенной симфонии дизайна.

Жители комплекса смогут наслаждаться премиальными удобствами, созданными для идеального отдыха и насыщенной жизни. Современный тренажерный зал, позволяющий поддерживать себя в форме, просторные лаунж-зоны, бассейн с зоной отдыха и спа-центр – здесь есть все для релакса и восстановления сил. Для семей с детьми предусмотрены игровые зоны, а для любителей активного образа жизни – прогулочные маршруты и зеленые парки. Рядом с комплексом также находятся эксклюзивные бутики, рестораны высокой кухни и живописная набережная, создающая атмосферу непревзойденного комфорта и удовольствия от жизни.

Удобства:

Бассейн с зоной отдыха

Современный тренажерный зал

Спа-центр

Просторные лаунж-зоны

Детские игровые площадки

Парки и прогулочные маршруты

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Расположение комплекса – одно из его главных преимуществ. Жители Serenia District West смогут легко и быстро добраться до Sheikh Zayed Road и Al Yalayis Road, а значит, всего в нескольких минутах окажутся такие знаковые места, как Palm Jumeirah, Dubai Marina, Mall of the Emirates и другие престижные локации. Кроме того, непосредственная близость к Jumeirah Islands Pavilion и элитному клубу Jumeirah Islands Club добавляет привлекательности этому проекту, делая его идеальным выбором для взыскательных покупателей.