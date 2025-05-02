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Жилой комплекс Новая резиденция Serenia District West с бассейном, спа-центром и парками, Jumeirah Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$609,818
14.04.2025
$606,051
13.04.2025
$606,408
12.04.2025
$608,672
11.04.2025
$622,425
10.04.2025
$624,961
09.04.2025
$628,106
08.04.2025
$627,713
06.04.2025
$628,080
05.04.2025
$622,359
04.04.2025
$630,679
03.04.2025
$637,673
02.04.2025
$636,329
01.04.2025
$634,890
30.03.2025
$632,938
29.03.2025
$637,671
28.03.2025
$640,000
27.03.2025
$637,757
26.03.2025
$637,358
25.03.2025
$635,181
24.03.2025
$633,031
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24919
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422345
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 900 м)

О комплексе

Serenia District West – это не просто жилой комплекс, а настоящий архитектурный шедевр, созданный Palma Holding для тех, кто ценит стиль, комфорт и безупречное качество жизни. К приобретению предлагаются просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Здесь каждый уголок продуман до мельчайших деталей, чтобы подарить вам ощущение уединения и умиротворения, сохраняя при этом удобную близость ко всем ключевым локациям Дубая. Резиденции в Serenia District West – это идеальный баланс между природной гармонией и современной роскошью. Открытые планировки, высококлассные отделочные материалы, панорамные окна с завораживающими видами на водные каналы и зеленые насаждения создают уникальную атмосферу уюта и простора. Каждая деталь в этом проекте подчеркивает элегантность, сочетая стиль и функциональность в совершенной симфонии дизайна.

Жители комплекса смогут наслаждаться премиальными удобствами, созданными для идеального отдыха и насыщенной жизни. Современный тренажерный зал, позволяющий поддерживать себя в форме, просторные лаунж-зоны, бассейн с зоной отдыха и спа-центр – здесь есть все для релакса и восстановления сил. Для семей с детьми предусмотрены игровые зоны, а для любителей активного образа жизни – прогулочные маршруты и зеленые парки. Рядом с комплексом также находятся эксклюзивные бутики, рестораны высокой кухни и живописная набережная, создающая атмосферу непревзойденного комфорта и удовольствия от жизни.

Удобства:

  • Бассейн с зоной отдыха
  • Современный тренажерный зал
  • Спа-центр
  • Просторные лаунж-зоны
  • Детские игровые площадки
  • Парки и прогулочные маршруты

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Расположение комплекса – одно из его главных преимуществ. Жители Serenia District West смогут легко и быстро добраться до Sheikh Zayed Road и Al Yalayis Road, а значит, всего в нескольких минутах окажутся такие знаковые места, как Palm Jumeirah, Dubai Marina, Mall of the Emirates и другие престижные локации. Кроме того, непосредственная близость к Jumeirah Islands Pavilion и элитному клубу Jumeirah Islands Club добавляет привлекательности этому проекту, делая его идеальным выбором для взыскательных покупателей.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Serenia District West с бассейном, спа-центром и парками, Jumeirah Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$609,818
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Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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