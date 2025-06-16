Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция One by Preston с инфинити-бассейном и зонами отдыха рядом с Даунтаун Дубай, Dubai South, ОАЭ

One by Preston — престижный комплекс, расположенный в сердце района Dubai South, где формируются масштабные бизнес-кварталы нового поколения. Каждая из 56 эксклюзивных резиденций в малоэтажном проекте создает атмосферу приватности, обеспечивая не только комфортную жизнь, но и уверенный рост капитала. Продуманные планировки и утонченный дизайн интерьеров от Preston Properties подчеркивают статус владельца. Просторные, наполненные светом апартаменты оснащены современными технологиями «умный дом», что делает повседневную жизнь максимально удобной. На крыше комплекса вас ждет панорамный инфинити-бассейн, откуда открываются завораживающие виды на динамично развивающийся район, а также стильные лаунж-зоны для отдыха и встреч. Для поддержания активного образа жизни предусмотрен полностью оборудованный фитнес-центр, а прогулки среди ухоженных ландшафтных садов станут идеальным способом расслабиться после насыщенного дня.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Система “умный дом”

Лаунж-зоны

Фитнес-центр

Ландшафтные сады

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Меблировка доступна по запросу клиента

Расположение и объекты поблизости

Расположение One by Preston идеально подойдет тем, кто ценит удобство передвижения: всего 5 минут до аэропорта Al Maktoum International, 10 минут до Expo City и прямой доступ к таким ключевым локациям, как Palm Jumeirah, Bluewaters и Downtown Dubai. Это место, где роскошь встречается с практичностью, а инвестиции обретают долгосрочную ценность.