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Жилой комплекс Новая резиденция TETR1S с бассейнами, садами и зоной отдыха, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$376,398
14.04.2025
$374,074
13.04.2025
$374,294
12.04.2025
$375,692
11.04.2025
$384,180
10.04.2025
$385,746
09.04.2025
$387,687
08.04.2025
$387,444
06.04.2025
$387,671
05.04.2025
$384,140
04.04.2025
$389,274
03.04.2025
$393,592
02.04.2025
$392,763
01.04.2025
$391,874
30.03.2025
$372,620
29.03.2025
$375,406
28.03.2025
$376,777
27.03.2025
$375,456
26.03.2025
$375,221
25.03.2025
$373,940
24.03.2025
$372,674
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23311
ID новостройки на Realting
In CRM: 2416678
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае, Tetris Tower предлагает будущим владельцам и инвесторам идеальное сочетание элегантной архитектуры и тщательно продуманного дизайна. Высотное здание, состоящее из 20 этажей, включает студии, а также апартаменты с 1-2 спальнями. Современные апартаменты выполнены с использованием высококачественных материалов и оснащены передовыми энергоэффективными системами. Просторные открытые планировки, панорамные окна и стильные интерьеры создают атмосферу уюта и изысканности. Вас ждет современная кухня с элегантными решениями, модные ванные комнаты и умная планировка, которая позволяет максимально использовать пространство.

Проект предлагает впечатляющий набор удобств, которые обеспечивают комфорт и стильный образ жизни. Tetris Tower включает два бассейна: один на крыше с потрясающей лаунж-зоной для отдыха с захватывающим видом на городской пейзаж, а второй — более приватный и идеально подходящий для расслабления после долгого дня. Для любителей активного образа жизни предусмотрен полностью оборудованный тренажерный зал. Также в вашем распоряжении многофункциональный зал для проведения мероприятий, стильно оформленный ландшафтный сад для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Удобства:

  • Бассейны (в том числе на крыше)
  • Лаунж-зона
  • Сады
  • Тренажерный зал
  • Многофункциональный зал
  • Детская игровая площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка 60/40.

Особенности квартир

Кухонная бытовая техника входит в стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.

  • Mall of Emirates - 10 минут
  • Dubai Marina - 15 минут
  • Dubai Int. Airport - 25 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция TETR1S с бассейнами, садами и зоной отдыха, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$376,398
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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