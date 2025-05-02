Жилой комплекс Новая резиденция TETR1S с бассейнами, садами и зоной отдыха, JVC, Дубай, ОАЭ

Расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае, Tetris Tower предлагает будущим владельцам и инвесторам идеальное сочетание элегантной архитектуры и тщательно продуманного дизайна. Высотное здание, состоящее из 20 этажей, включает студии, а также апартаменты с 1-2 спальнями. Современные апартаменты выполнены с использованием высококачественных материалов и оснащены передовыми энергоэффективными системами. Просторные открытые планировки, панорамные окна и стильные интерьеры создают атмосферу уюта и изысканности. Вас ждет современная кухня с элегантными решениями, модные ванные комнаты и умная планировка, которая позволяет максимально использовать пространство.

Проект предлагает впечатляющий набор удобств, которые обеспечивают комфорт и стильный образ жизни. Tetris Tower включает два бассейна: один на крыше с потрясающей лаунж-зоной для отдыха с захватывающим видом на городской пейзаж, а второй — более приватный и идеально подходящий для расслабления после долгого дня. Для любителей активного образа жизни предусмотрен полностью оборудованный тренажерный зал. Также в вашем распоряжении многофункциональный зал для проведения мероприятий, стильно оформленный ландшафтный сад для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Удобства:

Бассейны (в том числе на крыше)

Лаунж-зона

Сады

Тренажерный зал

Многофункциональный зал

Детская игровая площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка 60/40.

Особенности квартир

Кухонная бытовая техника входит в стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.