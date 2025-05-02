Жилой комплекс Новая резиденция VERDAN1A с бассейнами и спа, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в VERDANIA 1 — жилой комплекс с просторными, светлыми студиями и апартаментами. Каждая квартира оборудована панорамными окнами и кухонной бытовой техникой. Название проекта происходит от слова "verde", что означает "зеленый" во многих языках, символизируя рост, обновление и жизненную энергию.

Здесь каждый аспект продуман до мелочей, чтобы создать среду, в которой человек чувствует себя частью природы, наслаждаясь при этом всеми удобствами современного мира. Великолепный бассейн с просторной зоной для отдыха и шезлонгами станет идеальным местом для релакса в солнечные дни, а отдельный детский бассейн позволит маленьким жителям наслаждаться водными играми в безопасности. Для активного образа жизни предусмотрены современный тренажерный зал и зона кроссфита на свежем воздухе. Кроме того, сауна и спа помогут расслабиться после насыщенного дня и восстановить силы. Любители уединенного отдыха оценят лаунж-зону на открытом воздухе, где можно насладиться вечерними закатами и общением в уютной атмосфере. Семьи с детьми по достоинству оценят просторную игровую площадку под открытым небом и отдельную детскую игровую комнату, где малыши смогут весело и безопасно проводить время. Собственный кинотеатр подарит незабываемые впечатления от просмотра фильмов в комфорте и уединении, а стильный клубный дом станет местом для встреч, работы и приятного времяпрепровождения.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детская игровая комната

Тренажерный зал

Спортивная площадка

Кроссфит

Сауна и спа

Детская площадка

Кинотеатр

Клубный дом

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка:

60/40

70/30

Особенности квартир

Кухонная бытовая техника

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в динамично развивающемся районе Dubai Land Residence Complex (DLRC), этот проект предлагает идеальный баланс между городской энергией и спокойствием загородного уединения. Удобное расположение вблизи ключевых автомагистралей, таких как Al Ain Road (E66) и Emirates Road (E611), обеспечивает быстрый доступ к Downtown Dubai, международному аэропорту Дубая и другим знаковым достопримечательностям города.