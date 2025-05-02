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  3. Жилой комплекс Новая резиденция VERDAN1A с бассейнами и спа, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция VERDAN1A с бассейнами и спа, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$317,978
14.04.2025
$316,014
13.04.2025
$316,199
12.04.2025
$317,381
11.04.2025
$324,552
10.04.2025
$325,874
09.04.2025
$327,514
08.04.2025
$327,309
06.04.2025
$327,501
05.04.2025
$324,517
04.04.2025
$328,856
03.04.2025
$332,502
02.04.2025
$331,802
01.04.2025
$331,051
30.03.2025
$330,034
29.03.2025
$332,501
28.03.2025
$333,715
27.03.2025
$332,546
26.03.2025
$332,339
25.03.2025
$331,204
24.03.2025
$330,082
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13
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24869
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421977
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в VERDANIA 1 — жилой комплекс с просторными, светлыми студиями и апартаментами. Каждая квартира оборудована панорамными окнами и кухонной бытовой техникой. Название проекта происходит от слова "verde", что означает "зеленый" во многих языках, символизируя рост, обновление и жизненную энергию.

Здесь каждый аспект продуман до мелочей, чтобы создать среду, в которой человек чувствует себя частью природы, наслаждаясь при этом всеми удобствами современного мира. Великолепный бассейн с просторной зоной для отдыха и шезлонгами станет идеальным местом для релакса в солнечные дни, а отдельный детский бассейн позволит маленьким жителям наслаждаться водными играми в безопасности. Для активного образа жизни предусмотрены современный тренажерный зал и зона кроссфита на свежем воздухе. Кроме того, сауна и спа помогут расслабиться после насыщенного дня и восстановить силы. Любители уединенного отдыха оценят лаунж-зону на открытом воздухе, где можно насладиться вечерними закатами и общением в уютной атмосфере. Семьи с детьми по достоинству оценят просторную игровую площадку под открытым небом и отдельную детскую игровую комнату, где малыши смогут весело и безопасно проводить время. Собственный кинотеатр подарит незабываемые впечатления от просмотра фильмов в комфорте и уединении, а стильный клубный дом станет местом для встреч, работы и приятного времяпрепровождения.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детская игровая комната
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Кроссфит
  • Сауна и спа
  • Детская площадка
  • Кинотеатр
  • Клубный дом

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка:

  • 60/40
  • 70/30
Особенности квартир

Кухонная бытовая техника

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в динамично развивающемся районе Dubai Land Residence Complex (DLRC), этот проект предлагает идеальный баланс между городской энергией и спокойствием загородного уединения. Удобное расположение вблизи ключевых автомагистралей, таких как Al Ain Road (E66) и Emirates Road (E611), обеспечивает быстрый доступ к Downtown Dubai, международному аэропорту Дубая и другим знаковым достопримечательностям города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция VERDAN1A с бассейнами и спа, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$317,978
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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