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  4. Жилой комплекс Пентхаус в новом проекте Luzora Residences с гольф-картами для передвижения по острову, в 3 минутах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Пентхаус в новом проекте Luzora Residences с гольф-картами для передвижения по острову, в 3 минутах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,54 млн
14.04.2025
$1,53 млн
13.04.2025
$1,53 млн
12.04.2025
$1,54 млн
11.04.2025
$1,58 млн
10.04.2025
$1,58 млн
09.04.2025
$1,59 млн
08.04.2025
$1,59 млн
06.04.2025
$1,59 млн
05.04.2025
$1,58 млн
04.04.2025
$1,60 млн
03.04.2025
$1,61 млн
02.04.2025
$1,61 млн
;
13
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25540
ID новостройки на Realting
In CRM: 2445291
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Luzora Residences – эксклюзивный проект, который сочетает стиль, функциональность и современные технологии, а также предлагает идеальное пространство для жизни и выгодного вложения капитала. Уникальные планировки резиденций обеспечивают высокий уровень доходности, а привлекательная цена на старте продаж делает Luzora Residences одним из самых перспективных объектов на рынке. Гибкий план оплаты позволит вам комфортно распределить платежи, а возможность полностью меблировать квартиру обеспечит максимальное удобство. К приобретению доступны апартаменты с 1-4 спальнями.

Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, созданных для вашего комфорта. Просторный бассейн станет вашим местом для отдыха в любое время дня, а современный спортивный зал с профессиональным оборудованием позволит поддерживать активный образ жизни, не выходя за пределы резиденции. Для удобства жителей предусмотрены камеры хранения багажа, обеспечивающие безопасное место для ваших вещей во время поездок. Технология «Smart Key» обеспечивает бесконтактный доступ в здание и квартиры, а бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса позволит всегда оставаться на связи.

Жители Luzora Residences смогут передвигаться по острову с максимальным комфортом, используя гольф-карты, а для владельцев электромобилей предусмотрены специально оборудованные зарядные станции. В каждой квартире установлена кухонная бытовая техника нового поколения.

Удобства:

  • Спортивный зал
  • Бассейн
  • Гольф-карты для удобного передвижения по острову
  • Станция для зарядки электромобилей
  • Современная кухонная бытовая техника

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 40/60

Особенности квартир

Кухня включена (Мебель за доп плату)

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 3 минуты
  • Deira Mall - 4 минуты
  • Dubai Islands Marina - 5 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 18 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 35 минут
  • Бизнес-Бэй - 36 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Пентхаус в новом проекте Luzora Residences с гольф-картами для передвижения по острову, в 3 минутах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,54 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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