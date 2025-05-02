Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rena Townhouse с бассейном на крыше и прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Rena — премиальный проект от Avenew Development, расположенный в одном из самых перспективных районов эмирата — на искусственных островах Dubai Islands. Это эксклюзивный жилой комплекс с прямым выходом к морю, что позволяет резидентам наслаждаться пляжной жизнью буквально с порога. Проект предлагает двухуровневые таунхаусы с 2 спальнями, из окон которых открываются захватывающие панорамные виды на лазурные воды Персидского залива.

Каждый таунхаус выполнен в современном минималистичном стиле и отличается продуманной планировкой, созданной для комфортной жизни у воды. На первом уровне — просторная гостиная с выходом на собственную террасу, кухня с техникой Miele и зона столовой. На втором — приватные спальни с панорамным остеклением и видами на море. Жители смогут наслаждаться удобствами курортного уровня: бассейном на крыше, тренажёрным залом, террасами для загара и прогулками по благоустроенным набережным.

Удобства:

Бассейн на крыше

Прямой выход на пляж

Террасы для загара

Тренажёрный зал

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка 10/50/40%

Особенности квартир

Кухня оборудована немецкой техникой Miele

Расположение и объекты поблизости

Рядом находятся пляжи, марина, парки, торговые центры, школы и рестораны, а сама локация стремительно развивается и станет туристическим и инвестиционным центром будущего. Это место, где каждый день начинается с морского бриза и заката на пляже у порога — идеальный выбор для тех, кто мечтает о жизни у воды.