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Rise

Дубай, ОАЭ
от
€189,208
;
10
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О комплексе

Современный жилой комплекс Rise от известного застройщика S&S Developments! В апартаментах полностью оборудованная кухня! Доходность от 10%! Рассрочка 0%! Предоставим каталог инвестора!

Срок сдачи - 4 кв. 2025 г.

Удобства: тренажерный зал, бассейн, коворкинг, теннисный корт, дорожки для прогулок и бега, парки и многое другое.

Расположение:
Jumeirah Village Circle – считается одним из лучших районов для проживания семейных пар с детьми. Это freehold-сообщество расположено в самом сердце нового Дубая среди прекрасных ландшафтных парков. Жителям района легко доступны все виды современной инфраструктуры: школы, торговые центры, рестораны, медицинские учреждения и многое другое.

План оплаты:
10% - первоначальный взнос
50% - на стадии строительства
40% - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Rise
Дубай, ОАЭ
от
€189,208
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Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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