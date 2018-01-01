Современный жилой комплекс Rise от известного застройщика S&S Developments! В апартаментах полностью оборудованная кухня! Доходность от 10%! Рассрочка 0%! Предоставим каталог инвестора!
Срок сдачи - 4 кв. 2025 г.
Удобства: тренажерный зал, бассейн, коворкинг, теннисный корт, дорожки для прогулок и бега, парки и многое другое.
Расположение:
Jumeirah Village Circle – считается одним из лучших районов для проживания семейных пар с детьми. Это freehold-сообщество расположено в самом сердце нового Дубая среди прекрасных ландшафтных парков. Жителям района легко доступны все виды современной инфраструктуры: школы, торговые центры, рестораны, медицинские учреждения и многое другое.
План оплаты:
10% - первоначальный взнос
50% - на стадии строительства
40% - по завершении
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