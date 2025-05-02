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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Maison Elysee 3 с бассейном и оздоровительным клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Maison Elysee 3 с бассейном и оздоровительным клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$292,211
18.05.2025
$292,211
17.05.2025
$291,131
16.05.2025
$291,326
14.05.2025
$293,672
13.05.2025
$290,540
11.05.2025
$289,914
10.05.2025
$290,883
09.05.2025
$288,520
08.05.2025
$287,471
07.05.2025
$288,462
14.04.2025
$287,166
13.04.2025
$287,334
12.04.2025
$288,408
11.04.2025
$294,924
10.04.2025
$296,126
09.04.2025
$297,616
08.04.2025
$297,430
06.04.2025
$297,603
05.04.2025
$294,892
04.04.2025
$298,835
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13
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22551
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410568
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Maison Elysee 3 — это эксклюзивный жилой проект в самом сердце JVC, в одном из самых быстро развивающихся районов Дубая. Комплекс воплощает в себе идеальную гармонию роскоши и комфорта и предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция здесь создана для тех, кто ценит элегантность, стиль и современные удобства в окружении высококлассной инфраструктуры и природной красоты. Квартиры не меблированы, что позволяет вам полностью воплотить собственные идеи и оформить пространство в соответствии с вашим вкусом. При этом в каждой резиденции уже установлена встроенная кухонная техника, что добавляет удобства и функциональности. Высококачественные отделочные материалы и продуманный дизайн делают каждое пространство по-настоящему стильным и удобным.

На территории комплекса вас ждут роскошный бассейн для взрослых, а также специально оборудованная детская зона, где ваши малыши смогут безопасно и весело проводить время. Для любителей активного отдыха предусмотрены спортивные площадки и оздоровительный клуб, который подарит вам идеальные условия для поддержания здоровья. Также здесь расположен открытый кинотеатр, где можно насладиться вечерними показами под звездным небом, а для уютных встреч с друзьями или семьей идеально подойдут зона для барбекю и детская игровая площадка. Этот динамичный и дружелюбный для семей район идеально подходит для активных людей, любящих проводить время на свежем воздухе — здесь вас ждут парки, пешеходные дорожки и зоны для отдыха.

Удобства:

  • Кинотеатр под открытым небом
  • Бассейн для взрослых
  • Детская зона у бассейна
  • Терраса для отдыха у бассейна
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Спортивная площадка
  • Оздоровительный клуб

Рассрочка (65/35)

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Особенности квартир

Без мебели, с кухонной техникой

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.

  • Circle Mall - 8 минут
  • Dubai Hills Mall - 17 минут
  • IMG World - 23 минуты
  • Global Village - 23 минуты
  • Dubai Marina - 28 минут
  • Burj Khalifa - 38 минут
  • Dubai Int. Airport - 40 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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