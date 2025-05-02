Жилой комплекс Новая резиденция Maison Elysee 3 с бассейном и оздоровительным клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Maison Elysee 3 — это эксклюзивный жилой проект в самом сердце JVC, в одном из самых быстро развивающихся районов Дубая. Комплекс воплощает в себе идеальную гармонию роскоши и комфорта и предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция здесь создана для тех, кто ценит элегантность, стиль и современные удобства в окружении высококлассной инфраструктуры и природной красоты. Квартиры не меблированы, что позволяет вам полностью воплотить собственные идеи и оформить пространство в соответствии с вашим вкусом. При этом в каждой резиденции уже установлена встроенная кухонная техника, что добавляет удобства и функциональности. Высококачественные отделочные материалы и продуманный дизайн делают каждое пространство по-настоящему стильным и удобным.

На территории комплекса вас ждут роскошный бассейн для взрослых, а также специально оборудованная детская зона, где ваши малыши смогут безопасно и весело проводить время. Для любителей активного отдыха предусмотрены спортивные площадки и оздоровительный клуб, который подарит вам идеальные условия для поддержания здоровья. Также здесь расположен открытый кинотеатр, где можно насладиться вечерними показами под звездным небом, а для уютных встреч с друзьями или семьей идеально подойдут зона для барбекю и детская игровая площадка. Этот динамичный и дружелюбный для семей район идеально подходит для активных людей, любящих проводить время на свежем воздухе — здесь вас ждут парки, пешеходные дорожки и зоны для отдыха.

Удобства:

Кинотеатр под открытым небом

Бассейн для взрослых

Детская зона у бассейна

Терраса для отдыха у бассейна

Зона барбекю

Детская игровая площадка

Спортивная площадка

Оздоровительный клуб

Рассрочка (65/35)

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Особенности квартир

Без мебели, с кухонной техникой

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.