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310 Riverside Crescent

Дубай, ОАЭ
от
€390,569
;
7
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О комплексе

Апартаменты с завораживающим панорамным видом вид на лагуну! Апартаменты меблированы и все кухни оборудованы брендированной техникой Siemens! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!

Комфортабельный комплекс 310 Riverside Crescent расположен в районе Bukadra.

Удобства и инфраструктура: шезлонги, кушетки и кабинки для переодевания, зона для йоги, крытый тренажерный зал, детские игровые площадки, сауна и хаммам, комната искусства и музыки, небесные сады на нескольких уровнях, международная школа, детский сад, театр под открытым небом, сады, зоопарк.

Расположение:
Ras Al Khor - 5 минут
Business Bay - 12 минут
DXB - 12 минут
Dubai Mall - 15 минут
Palm Jumeirah - 25 минут

План оплаты:
80 % - на стадии строительства
20 % - по завершении

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
70
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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310 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
€390,569
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Waves Opulence
Жилой комплекс Waves Opulence
Дубай, ОАЭ
от
€718,473
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 35
Площадь 162 м²
2 объекта 2
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Waves Opulence – новый жилой комплекс премиум-класса от международного застройщика элитной недвижимости Sobha Realty. Башня разместится на последнем участке набережной искусственного канала в Sobha Hartland – флагманском комьюнити девелопера, расположенном в популярном районе Дубая MBR City. В новом прибрежном комплексе предлагаются апартаменты класса люкс с 1–3 спальнями и балконами общей площадью от 74 кв. м до 192 кв. м, а также эксклюзивные дуплексы площадью 253 кв. м. В Waves Opulence для резидентов предусмотрен широкий спектр премиальных удобств, под которые будут выделены специальные зоны как в самом здании, так и рядом с ним. В их число войдут следующие объекты для повседневного комфорта жителей, отдыха, проведения досуга и поддержания физической формы: - крытая парковка; - бассейн-инфинити с террасой для загара; - крытый и открытый тренажерные залы, оснащенные самым современным оборудованием; - зона для йоги; - детская игровая площадка, разработанная с учетом требований безопасности и открывающая возможности для прыжков, игр в прятки и других развлечений для малышей; - сад во внутреннем дворе, где можно насладиться свежим воздухом и легким бризом с воды. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комплекс Waves Opulence будет построен в нескольких шагах от живописного рукотворного канала в комьюнити Sobha Hartland площадью более 743 тыс. кв. м, более трети из которых будут занимать зеленые насаждения. Рядом с жилым небоскребом, стратегически расположенным в центральной части Дубая, пролегают Ras Al Khor Road и Al Ain – Dubai Road, поэтому резиденты смогут без труда добраться до разных районов эмирата. В 5–10 минутах ходьбы от Waves Opulence расположены объекты первой необходимости, включая супермаркет Yallamart, аптеки Supercare Pharmacy – Sobha Hartland и Aster Pharmacy 170, кафе PALMA Cafe, HEXA Cafe, Hartland Café, а также два престижных учебных заведения: North London Collegiate School и Hartland International School Dubai Поскольку Waves Opulence находится в центральной части города, от комплекса можно быстро добраться до ключевых достопримечательностей и развлечений, деловых центров и транспортных узлов Дубая: - 10 минут – заповедник с розовыми фламинго Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, чемпионское поле для гольфа The Track, Meydan Golf с гольф-академией, ипподром Meydan Racecourse, Business Bay; - 15 минут – Downtown Dubai, Dubai International Airport (DXB), Dubai International Financial Centre, Museum of The Future; - 25 минут – Palm Jumeirah, Burj Al Arab; - 40 минут – АІ Maktoum International Airport . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!  
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Maya 5
Жилой комплекс Maya 5
Дубай, ОАЭ
от
€243,686
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Апартаменты в уютном жилом комплексе Maya 5! Высокая доходность - 7.4% в $! Кухни меблированы и полностью оборудованы техникой! В популярном районе Jumeirah Village Circle! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: лобби, полностью оборудованный тренажерный зал, бассейн для взрослых и детей, игровая площадка, площадка для барбекю, частная крытая парковка, круглосуточная охрана. Расположение: Торговый центр Dubai Mall — 23 минуты Остров Пальма Джумейра — 15 минут Бурдж-эль-Араб — 20 минут The Walk JBR — 15 минут Международный аэропорт — 30 минут Международный аэропорт Аль-Мактум — 25 минут План оплаты: 10% - первоначальный взнос 30 % - на стадии строительства 60% - по завершении Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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