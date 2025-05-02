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Жилой комплекс ANANDA RESIDENCES

Дубай, ОАЭ
от
$170,000
от
$4,899/м²
;
8
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 25738
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    54

О комплексе

Дубай, роскошный проект от топового застройщика в самой перспективной локации DUBAI MOTOR CITY !

🌟 Проект ANANDA RESIDENCES. Это роскошный проект, представляющий собой две элегантные башни по 54 жилых этажа и подиум - граунд этаж и парковочный уровень на 449 мест.  

🌟 Дизайн башен выполнен в футуристичном стиле с акцентом на гармонию, надёжность и экологичность. В проект входят полностью меблированные студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также дуплексы.

📍Локация - Dubai Motor City
Готовность - II 2028г

🌟 ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Расположен в популярном, развивающемся районе Motor City
- Множество предлагаемых удобств в проекте
- Полностью меблированные роскошные апартаменты
- Лояльные цены на апартаменты
- Несколько комфортных планов оплаты на выбор + скидки

🚗 Транспортная доступность:
Расположение Ananda Residences обеспечивает легкий  доступ к ключевым точкам города.
Удобный выезд на Sheikh Zayed Road и Hessa Street позволит быстро добраться к основным знаковым локациям мегаполиса.

Dubai Autodrome- 5 мин
Dubai Sports City - 7 мин
Dubai Hills Mall - 12 мин
Global Village  - 15 мин
Palm Jumeirah - 15 мин
Mall of Emirates - 16 мин
Palm Jumeirah - 17 мин
Dubai Marina - 19 мин
Dubai International Airport - 39 мин

🌟 В этом проекте жителям предлагается множество удобств премиум класса: панорамный бассейн с лаунж-зоной, ультрасовременный фитнес-зал, детская площадка, спортивные корты, зона для барбекю, беговые дорожки, пространства, окруженные зеленью, зоны отдыха и многое другое..

🌟 Все квартиры в Ananda Towers оборудованы высококачественной мебелью и современной бытовой техникой. Кухни полностью оснащены встроенной техникой, включая холодильники и стиральные машины. В отделке использованы премиальные материалы, такие как мрамор, дерево и стекло, что придает каждой квартире элегантность и долговечность.

🌟 Стартовые цены ( уточняйте при обращении):
Studios - от 34,7 m2 - от $170 750
1 bedroom - от 69,4m2 - от $320 743
2 bedroom - от 106,8 m2 - от $461 852
3 br Duplex - от 185,6 m2 - от $865 093

 ПЛАНЫ ОПЛАТЫ:
➡️ Для студий: 80/20 
- 20% + 4% DLD - первый взнос
- 60% - в течение строительства
- 20% -рассрочка на 2 года после сдачи

➡️ Для 1-3 br: 70/30 
- 20% + 4% DLD - первый взнос
- 50% - в течение строительства
- 30% -рассрочка на 2 года после сдачи

❗️ Важно!- при  100% оплате скидка до 30%:
 Стоимость студии при полной оплате - от $120 000

💠 Dubai Motor City – перспективный, развивающийся район с довольно удачным расположением. Он окружен современной развитой инфраструктурой и лучшими сообществами Дубая, среди которых: Arabian Ranches, Jumeirah Village, Dubai Sports City и Dubai Studio City. 
💰Планируемый ROI при сдаче в аренду  от 7-9%.

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📲 все подробности при личном общении, онлайн или онлайн показ возможен. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ОТ ВЫБОРА ДО ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ. 
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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 34.7
Цена за м², USD 4,921
Цена квартиры, USD 170,750

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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