Жилой комплекс ANANDA RESIDENCES

Дубай, роскошный проект от топового застройщика в самой перспективной локации DUBAI MOTOR CITY !
🌟 Проект ANANDA RESIDENCES. Это роскошный проект, представляющий собой две элегантные башни по 54 жилых этажа и подиум - граунд этаж и парковочный уровень на 449 мест.
🌟 Дизайн башен выполнен в футуристичном стиле с акцентом на гармонию, надёжность и экологичность. В проект входят полностью меблированные студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также дуплексы.
📍Локация - Dubai Motor City
Готовность - II 2028г
🌟 ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Расположен в популярном, развивающемся районе Motor City
- Множество предлагаемых удобств в проекте
- Полностью меблированные роскошные апартаменты
- Лояльные цены на апартаменты
- Несколько комфортных планов оплаты на выбор + скидки
🚗 Транспортная доступность:
Расположение Ananda Residences обеспечивает легкий доступ к ключевым точкам города.
Удобный выезд на Sheikh Zayed Road и Hessa Street позволит быстро добраться к основным знаковым локациям мегаполиса.
Dubai Autodrome- 5 мин
Dubai Sports City - 7 мин
Dubai Hills Mall - 12 мин
Global Village - 15 мин
Palm Jumeirah - 15 мин
Mall of Emirates - 16 мин
Palm Jumeirah - 17 мин
Dubai Marina - 19 мин
Dubai International Airport - 39 мин
🌟 В этом проекте жителям предлагается множество удобств премиум класса: панорамный бассейн с лаунж-зоной, ультрасовременный фитнес-зал, детская площадка, спортивные корты, зона для барбекю, беговые дорожки, пространства, окруженные зеленью, зоны отдыха и многое другое..
🌟 Все квартиры в Ananda Towers оборудованы высококачественной мебелью и современной бытовой техникой. Кухни полностью оснащены встроенной техникой, включая холодильники и стиральные машины. В отделке использованы премиальные материалы, такие как мрамор, дерево и стекло, что придает каждой квартире элегантность и долговечность.
🌟 Стартовые цены ( уточняйте при обращении):
Studios - от 34,7 m2 - от $170 750
1 bedroom - от 69,4m2 - от $320 743
2 bedroom - от 106,8 m2 - от $461 852
3 br Duplex - от 185,6 m2 - от $865 093
ПЛАНЫ ОПЛАТЫ:
➡️ Для студий: 80/20
- 20% + 4% DLD - первый взнос
- 60% - в течение строительства
- 20% -рассрочка на 2 года после сдачи
➡️ Для 1-3 br: 70/30
- 20% + 4% DLD - первый взнос
- 50% - в течение строительства
- 30% -рассрочка на 2 года после сдачи
❗️ Важно!- при 100% оплате скидка до 30%:
Стоимость студии при полной оплате - от $120 000
💠 Dubai Motor City – перспективный, развивающийся район с довольно удачным расположением. Он окружен современной развитой инфраструктурой и лучшими сообществами Дубая, среди которых: Arabian Ranches, Jumeirah Village, Dubai Sports City и Dubai Studio City.
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