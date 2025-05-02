Жилой комплекс ANANDA RESIDENCES

Дубай, роскошный проект от топового застройщика в самой перспективной локации DUBAI MOTOR CITY !

🌟 Проект ANANDA RESIDENCES. Это роскошный проект, представляющий собой две элегантные башни по 54 жилых этажа и подиум - граунд этаж и парковочный уровень на 449 мест.

🌟 Дизайн башен выполнен в футуристичном стиле с акцентом на гармонию, надёжность и экологичность. В проект входят полностью меблированные студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также дуплексы.

📍Локация - Dubai Motor City

Готовность - II 2028г

🌟 ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Расположен в популярном, развивающемся районе Motor City

- Множество предлагаемых удобств в проекте

- Полностью меблированные роскошные апартаменты

- Лояльные цены на апартаменты

- Несколько комфортных планов оплаты на выбор + скидки

🚗 Транспортная доступность:

Расположение Ananda Residences обеспечивает легкий доступ к ключевым точкам города.

Удобный выезд на Sheikh Zayed Road и Hessa Street позволит быстро добраться к основным знаковым локациям мегаполиса.

Dubai Autodrome- 5 мин

Dubai Sports City - 7 мин

Dubai Hills Mall - 12 мин

Global Village - 15 мин

Palm Jumeirah - 15 мин

Mall of Emirates - 16 мин

Palm Jumeirah - 17 мин

Dubai Marina - 19 мин

Dubai International Airport - 39 мин

🌟 В этом проекте жителям предлагается множество удобств премиум класса: панорамный бассейн с лаунж-зоной, ультрасовременный фитнес-зал, детская площадка, спортивные корты, зона для барбекю, беговые дорожки, пространства, окруженные зеленью, зоны отдыха и многое другое..

🌟 Все квартиры в Ananda Towers оборудованы высококачественной мебелью и современной бытовой техникой. Кухни полностью оснащены встроенной техникой, включая холодильники и стиральные машины. В отделке использованы премиальные материалы, такие как мрамор, дерево и стекло, что придает каждой квартире элегантность и долговечность.

🌟 Стартовые цены ( уточняйте при обращении):

Studios - от 34,7 m2 - от $170 750

1 bedroom - от 69,4m2 - от $320 743

2 bedroom - от 106,8 m2 - от $461 852

3 br Duplex - от 185,6 m2 - от $865 093

ПЛАНЫ ОПЛАТЫ:

➡️ Для студий: 80/20

- 20% + 4% DLD - первый взнос

- 60% - в течение строительства

- 20% -рассрочка на 2 года после сдачи

➡️ Для 1-3 br: 70/30

- 20% + 4% DLD - первый взнос

- 50% - в течение строительства

- 30% -рассрочка на 2 года после сдачи

❗️ Важно!- при 100% оплате скидка до 30%:

Стоимость студии при полной оплате - от $120 000

💠 Dubai Motor City – перспективный, развивающийся район с довольно удачным расположением. Он окружен современной развитой инфраструктурой и лучшими сообществами Дубая, среди которых: Arabian Ranches, Jumeirah Village, Dubai Sports City и Dubai Studio City.

💰Планируемый ROI при сдаче в аренду от 7-9%.

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