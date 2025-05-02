Жилой комплекс Новая резиденция LUM1NAR с бассейнами рядом с пляжем и Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ

LUM1NAR – инновационный жилой комплекс от компании Object One расположен в престижном районе Jumeirah Village Triangle (JVT) в Дубае. Для приобретения предлагаются 196 апартаментов с 1 спальней. Каждая из них отличается просторной планировкой. Мягко светящиеся изнутри матовые стеклянные панели наполняют комнаты мерцающим сиянием. Блики света окутывают все помещение и создают замысловатые узоры и атмосферу волшебства. К вашим услугам роскошные спа-центры, яркие детские площадки, современные фитнес-залы, молитвенная комната, система “умный дом”, система кондиционирования и очищения воздуха Daikin, игровая комната с PlayStation, VR и многое другое.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка (60/40):
Благодаря стратегически выгодному расположению в JVT, одном из самых престижных районов Дубая, LUM1NAR Towers обеспечивает легкий доступ ко всем ключевым точкам города: