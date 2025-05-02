Жилой комплекс Новая резиденция LUM1NAR с бассейнами рядом с пляжем и Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ

LUM1NAR – инновационный жилой комплекс от компании Object One расположен в престижном районе Jumeirah Village Triangle (JVT) в Дубае. Для приобретения предлагаются 196 апартаментов с 1 спальней. Каждая из них отличается просторной планировкой. Мягко светящиеся изнутри матовые стеклянные панели наполняют комнаты мерцающим сиянием. Блики света окутывают все помещение и создают замысловатые узоры и атмосферу волшебства. К вашим услугам роскошные спа-центры, яркие детские площадки, современные фитнес-залы, молитвенная комната, система “умный дом”, система кондиционирования и очищения воздуха Daikin, игровая комната с PlayStation, VR и многое другое.

Оборудованные кухни современной бытовой техникой;

Внимание к деталям в интерьере;

Система “умный дом”;

Молитвенная комната;

Живописные парки;

Тренажерный зал;

Бассейны для взрослых и детей;

Зона для барбекю;

Детская игровая зона на свежем воздухе;

Детская игровая комната;

Открытый йога-лаунж;

Сауна;

Игровая комната;

Открытая кухня и обеденная зона.

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка (60/40):

10% - бронь;

10% - первоначальный взнос;

10% - первый платеж (ноябрь 2024);

10% - второй платеж (май 2025);

10% - третий платеж (ноябрь 2025);

10% - четвертый платеж (май 2026);

40% - во время сдачи проекта (3 кв. 2026).

Расположение и объекты поблизости

Благодаря стратегически выгодному расположению в JVT, одном из самых престижных районов Дубая, LUM1NAR Towers обеспечивает легкий доступ ко всем ключевым точкам города: