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Жилой комплекс Новая резиденция LUM1NAR с бассейнами рядом с пляжем и Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$409,519
;
14
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ID: 19667
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371760
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

LUM1NAR – инновационный жилой комплекс от компании Object One расположен в престижном районе Jumeirah Village Triangle (JVT) в Дубае. Для приобретения предлагаются 196 апартаментов с 1 спальней. Каждая из них отличается просторной планировкой. Мягко светящиеся изнутри матовые стеклянные панели наполняют комнаты мерцающим сиянием. Блики света окутывают все помещение и создают замысловатые узоры и атмосферу волшебства. К вашим услугам роскошные спа-центры, яркие детские площадки, современные фитнес-залы, молитвенная комната, система “умный дом”, система кондиционирования и очищения воздуха Daikin, игровая комната с PlayStation, VR и многое другое.

Удобства и оснащение в доме
  • Оборудованные кухни современной бытовой техникой;
  • Внимание к деталям в интерьере;
  • Система “умный дом”;
  • Молитвенная комната;
  • Живописные парки;
  • Тренажерный зал;
  • Бассейны для взрослых и детей;
  • Зона для барбекю;
  • Детская игровая зона на свежем воздухе;
  • Детская игровая комната;
  • Открытый йога-лаунж;
  • Сауна;
  • Игровая комната;
  • Открытая кухня и обеденная зона.
Преимущества

Рассрочка (60/40):

  • 10% - бронь;
  • 10% - первоначальный взнос;
  • 10% - первый платеж (ноябрь 2024);
  • 10% - второй платеж (май 2025);
  • 10% - третий платеж (ноябрь 2025);
  • 10% - четвертый платеж (май 2026);
  • 40% - во время сдачи проекта (3 кв. 2026).
Расположение и объекты поблизости

Благодаря стратегически выгодному расположению в JVT, одном из самых престижных районов Дубая, LUM1NAR Towers обеспечивает легкий доступ ко всем ключевым точкам города:

  • Сад чудес (Dubai Miracle Garden) – 9 минут;
  • Комплекс для гольфа Jumeirah Golf Estates Golf Course – 15 минут;
  • Торговый центр Circle Mall – 15 минут;
  • ТРЦ Mall of the Emirates – 15 минут;
  • Dubai Hills Mall – 17 минут;
  • Променад The Walk JBR – 20 минут;
  • Пальм-Джумейра – 22 минуты;
  • Тематический парк Motiongate Theme Park – 25 минут;
  • Legoland Dubai – 27 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция LUM1NAR с бассейнами рядом с пляжем и Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$409,519
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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