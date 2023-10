Дубай, ОАЭ

от €228,039

66 м² 1

Сдача в: 2025

Pearl House — премиальный комплекс от Imtiaz Developments в Jumeirah Village Circle. В здании будут 15-этажей, включая цокольный уровень и 4-этажный подиум. В продаже — 176 студий и апартаментов с одной спальней с мебелью, изготовленной на заказ. Площадь недвижимости — от 38 кв. м до 73 кв. м. Во всех резиденциях будет балкон с видом на окрестности. В апартаментах с одной спальней — встроенный офис. Такой вариант идеально подойдет фрилансерам. Инфраструктура: В Pearl House будут удобства мирового класса, среди которых: - клубная комната с бильярдным столом; - станция зарядки электромобилей; - тренажерный зал; - внутренний двор; - бассейн на крыше; - дополнительная парковка для посетителей; - детская игровая площадка. Расположение: Pearl House расположен рядом с Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, поэтому резиденты смогут легко передвигаться по эмирату. Доехать до Motor City и Dubai Studio City можно за 15 минут, а до Dubai International Airport — за полчаса. Рядом находятся несколько автобусных остановок, включая Sobha Daffodil Apartments 1, JVC, Al Wazzan Tower 1 и др. За 25 минут можно дойти до множества объектов инфраструктуры, среди которых: - JVC — Halfa Park, Circle Community Park; - Tudomart Supermarket; - LIFE Pharmacy — JVC LIFE; - JVC Masjid — Masjid Fatma Al Sayed Mohammad Yousuf Sharaf; - Right Health Karama Medical Center, Aster Clinic JVC; - Circle Mall; - рестораны Define Turkish, Trattoria by Cinque | Italian Restaurant in JVC, Farm City Dubai и др. Комплекс примыкает к отелю с частными элитными апартаментами FIVE Jumeirah Village Hotel. Здесь есть бутик-спа, тренажерный зал, большой бассейн, рестораны и другие премиальные удобства.