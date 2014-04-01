Зарубежная недвижимость

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Мы - международное агентство, ваш надежный партнер в выборе недвижимости в 20 странах мира!
Страны, с которыми мы работаем: Болгария, Греция, Грузия, Турция, Испания, Италия, Кипр, Северный Кипр, Португалия, Сербия, Таиланд, Индонезия (Бали), Вьетнам, Камбоджа, ОАЭ.
Только проверенные застройщики. Обеспечиваем безопасное проведение сделки на всех этапах.
Готовы инвестировать грамотно, выгодно и безопасно?
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Что мы предлагаем:
Готовая недвижимость.
Недвижимость в строящихся объектах с беспроцентными рассрочками до 5 лет
Инвестиционные объекты с доходностью от 20% в год в период строительства. До 12% доходность от аренды.
Недвижимость для отдыха и жизни начиная от $20,000
Удобные рассрочки и кредитование для иностранных граждан
Полное управление вашей недвижимостью и аренда
Юридическая поддержка на каждом этапе сделки