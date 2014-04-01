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Зарубежная недвижимость

Россия, Москва
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Об агентстве

Ищете идеальную недвижимость за рубежом?
Мы - международное агентство, ваш надежный партнер в выборе недвижимости  в 20 странах мира!

Страны, с которыми мы работаем: Болгария, Греция, Грузия, Турция,  Испания, Италия, Кипр, Северный Кипр, Португалия, Сербия, Таиланд, Индонезия (Бали), Вьетнам, Камбоджа, ОАЭ.

Только проверенные застройщики. Обеспечиваем безопасное проведение сделки на всех этапах. 

Готовы инвестировать грамотно, выгодно и безопасно?
Напишите нам!

Услуги

Что мы предлагаем:
Готовая недвижимость.
Недвижимость в строящихся объектах с беспроцентными рассрочками до 5 лет
Инвестиционные объекты с доходностью от 20% в год в период строительства. До 12% доходность от аренды.
Недвижимость для отдыха и жизни начиная от $20,000
Удобные рассрочки и кредитование для иностранных граждан
Полное управление вашей недвижимостью и аренда
Юридическая поддержка на каждом этапе сделки
 

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:24
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
🗝️ Квартира под ключ на побережье жемчужины Адриатического моря 💹 На данном этапе Доходность 20% 🪙 Возможна рассрочка до декабря 2026г   📍Херцен-Нови, Черногория 🏨 Готовность объекта декабрь 2026 года   Расположенный вдоль побережья Адриатического моря, небольшой городок…
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Зарубежная недвижимость
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Жилой комплекс BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты
Жилой комплекс BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты
Батуми, Грузия
от
$142,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 57
💫 Квартира в рассрочку 36 месяцев 💫 Вид на море, горы и остров в комплексе премиум класса 💫 Скидка 5% при 100% оплате 👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже. 👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых   🏝️ОСТРО…
Агентство
Зарубежная недвижимость
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика
Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика
Батуми, Грузия
от
$36,641
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Площадь 30–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Status House - жилой комплекс Батуми, в конце Нового бульвара В квартале Виндхам   Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды. Конкурентные цены, удобные планировки квартир, а также продуманное общее пространство и инфраструктура для…
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Зарубежная недвижимость
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Зарубежная недвижимость
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Жилой квартал BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты
Жилой квартал BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты
Батуми, Грузия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 108 м²
1 объект недвижимости 1
ОСТРОВ BATUMI ISLAND   Насыпная территория в море в районе Батуми включает два искусственно созданных полуострова и один остров. Завершение строительства и инфраструктуры всего острова примерно к 2040г. - 15 лет.   Island Batumi объединяет передовые технологии с экологически ч…
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Зарубежная недвижимость
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Зарубежная недвижимость
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$103,550
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 57
💫 Квартира в рассрочку 36 месяцев 💫 Вид на море, горы и остров в комплексе премиум класса 💫 Скидка 5% при 100% оплате 👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже. 👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых   🏝️ОСТРО…
Агентство
Зарубежная недвижимость
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Квартиры
Смотреть все 137 объектов
Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/11
❗️Канцелированная квартира ❗️Cancellation units❗️Срочно ▶️Проект The Bay Residence  📍Лок…
$436,000
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 9/11
🌟 Станьте владельцем квартиры в новом проекте Floarea Skies, расположенном в сердце великоле…
$292,000
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 8/18
Просторная квартира с прямым видом на море и парк в комплексе White Sails. Площадь 77,6 м2, …
$170,000
Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
📍Афины, р-н Пирей. Полностью новая после капитального ремонта квартира под аренду или прожив…
$309,598
Дома
Смотреть все 30 объектов
Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Мезонета (таунхаус) с топовой локацией и общим бассейном📍Халкидики, Кассандра  Площадь: 6…
$212,576
Вилла 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Sithonia
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла в живописной бухте на Ситонии, Халкидики. + апартаменты с отдельным входом д…
$2,29 млн
Бунгало 2 комнаты в Кальпе, Испания
Бунгало 2 комнаты
Кальпе
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
🥇Представляю шикарный вариант с видом на море - Маривилла, Кальпе. Бунгало, общая площадь 17…
$386,662
Шале 4 комнаты в Кальпе, Испания
Шале 4 комнаты
Кальпе
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 025 м²
Количество этажей 2
🥇 Ваш Частный дом или шале в Партида Буэнависта, Комета-Каррио, Кальпе❗️Площадь дома - 232 м…
$606,150
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 5 объектов
Доходный дом 330 м² в Gerakine, Греция
Доходный дом 330 м²
Gerakine
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
Здание апартаментов, подходит под апарт-отель. 📍Халкидики, Ситония  Непосредственно на по…
$512,902
Бутик-отель на 1 линии моря, готовый бизнес в Sarti, Греция
Бутик-отель на 1 линии моря, готовый бизнес
Sarti
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Мини-бутик-отель в 30 м.от пляжа, в центре поселка на Ситонии полуострова Халкидики под полн…
$435,730
Оборудованные офисы в бизнес центре Дубай в Дубай, ОАЭ
Оборудованные офисы в бизнес центре Дубай
Дубай
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 30
Готовые офисы для бизнеса в центре Дубай, Бизнес Бей. В беспроцентную рассрочку до 2026 г.  …
$323,150
Инвестиционная недвижимость рядом с Монако для ваших внуков в Босолей, Франция
Инвестиционная недвижимость рядом с Монако для ваших внуков
Босолей
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Квартира для ваших детей и внуков в 20 минутах ходьбы от Монако за половину цены.  📍Beaus…
$226,311
Земельные участки
Смотреть все 7 объектов
Участок земли в Никити, Греция
Участок земли
Никити
Площадь 200 м²
🥇 Прекрасный участок с видом на море- Регион Ситония/Халкидики (Македония)/Никити (Ситония) …
$96,128
Участок земли в Никити, Греция
Участок земли
Никити
Площадь 426 м²
🥇 Живописный участок земли - Регион Ситония/Халкидики (Македония)/Никити (Ситония) 🌳 Площ…
$204,703
Участок земли в Никити, Греция
Участок земли
Никити
Площадь 792 м²
🥇 Живописный земельный участок - Регион Ситония/Халкидики (Македония)/Никити (Ситония) ☘️…
$85,293
Участок земли в Никити, Греция
Участок земли
Никити
Площадь 595 м²
🥇  Продается отличный участок у моря - Регион Ситония/Халкидики (Македония)/Никити (Ситон…
$193,331
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Год основания компании 2002
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Агентство Недвижимости и Туризма "Деловой Квартал". Дочернее предприятие "Эдельвейс" - является официальным представителем крупнейших застройщиков на Северном Кипре. Мы предоставляем инвест.проекты для профессиональных инвесторов. Широкий выбор  как готовых объектов, так и объектов на стадии…
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Маг-Универсал
Россия, Екатеринбург
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Риэлтор без границ
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2005
Новостройки 52 Жилая недвижимость 363 Коммерческая недвижимость 3 Земельные участки 4
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Год основания компании 2017
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