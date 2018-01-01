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Премиальный жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni находится в городе Рас-эль-Хайма на берегу Персидского залива.
Удобства: бассейн, тренажерный зал, парную, сауну, спа-центр, игровые площадки и т.д.
Расположение:
3 минут - казино Wynn Al Marjan Island
8 минут - медицинский центр RAK Al Hamra
9 минут - Новая Британская Международная Школа
9 минут - гольф-клуб Al Hamra
11 минут - пристань и яхт-клуб Al Hamra
30 минут - Международный аэропорт Рас-Аль-Хайма
План оплаты:
50% - первоначальный взнос
50% - по завершении
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