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MOONSTONE Interiors by Missoni

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€469,946
;
18
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О комплексе

Апартаменты на берегу моря для жизни и инвестиций! Из окон открывается шикарный панорамный вид на море! Рассрочка без процентов! Высокий доход от сдачи в аренду - 10%! Предоставим каталог инвестора!

Премиальный жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni находится в городе Рас-эль-Хайма на берегу Персидского залива.

Удобства: бассейн, тренажерный зал, парную, сауну, спа-центр, игровые площадки и т.д.

Расположение:
3 минут - казино Wynn Al Marjan Island
8 минут - медицинский центр RAK Al Hamra
9 минут - Новая Британская Международная Школа
9 минут - гольф-клуб Al Hamra
11 минут - пристань и яхт-клуб Al Hamra
30 минут - Международный аэропорт Рас-Аль-Хайма

План оплаты:
50% - первоначальный взнос
50% - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
18
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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MOONSTONE Interiors by Missoni
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€469,946
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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