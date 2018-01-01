MOONSTONE Interiors by Missoni

Дубай, ОАЭ

Изящный небоскрёб в одной из самых востребованных локаций Дубая — на острове Палм-Джумейра. Архитектуру Como Residences отличают плавные линии фасада, вдохновлённые морскими волнами, и каскад искусственных озёр. В башне есть апартаменты, дюплексы и пентхаус. Эта элегантная башня возвышается над районом, гармонично вписываясь в ландшафт роскошных курортов, магазинов, развлекательных заведений и ресторанов. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: бассейн с песчаным пляжем, несколько инфинити-бассейнов, тренажёрный зал, спа и wellness-центр, корты для игры в сквош, корты для падел-тенниса, кафе, бизнес-центр с переговорными, 3–6 парковочных мест (в зависимости от квартиры). Расположение и объекты поблизости На острове Палм-Джумейра в окружении главных достопримечательностей Дубая. Рядом с Como Residences находятся аквапарк Aquaventure, океанариум The Lost Chambers и торговый центр Nakheel Mall с более 300 магазинами. Из Como Residences можно будет добраться до Dubai Marina за 10 минут на машине, за 20 — до Downtown и Business Bay и за 25 — до аэропорта.