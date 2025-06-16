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Жилой комплекс Skyscape Aura

Дубай, ОАЭ
от
$469,176
;
14
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Описание Описание
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ID: 21664
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.09.2024

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    45

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyscape Aura в районе Bukadra! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для отдыха и развлечений! Потрясающий панорамный вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: охрана и система видеонаблюдения, общий бассейн, детская игровая площадка, общий тренажерный зал и фитнес-центр, зоны отдыха, заведения общественного питания (кофейни и рестораны), торговые точки, зона Барбекю, общественная зона, рекреационные зоны, бассейн в форме лагуны. Расположение: Недвижимость в Sobha Hartland 2 имеет стратегическое расположение с отличным транспортным сообщением. - DIFC - 30 минут; - Burj Khalifa - 20 минут; - Palm Jumeirah - 30 минут; - Dubai Marina - 33 минуты; - Dubai Mall - 24 минуты; - Meydan Racecourse - 11 минут; - Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 8 минут; - Dubai International Airport - 23 минуты. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Skyscape Aura
Дубай, ОАЭ
от
$469,176
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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