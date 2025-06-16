Жилой комплекс Skyscape Aura

Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyscape Aura в районе Bukadra! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для отдыха и развлечений! Потрясающий панорамный вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: охрана и система видеонаблюдения, общий бассейн, детская игровая площадка, общий тренажерный зал и фитнес-центр, зоны отдыха, заведения общественного питания (кофейни и рестораны), торговые точки, зона Барбекю, общественная зона, рекреационные зоны, бассейн в форме лагуны. Расположение: Недвижимость в Sobha Hartland 2 имеет стратегическое расположение с отличным транспортным сообщением. - DIFC - 30 минут; - Burj Khalifa - 20 минут; - Palm Jumeirah - 30 минут; - Dubai Marina - 33 минуты; - Dubai Mall - 24 минуты; - Meydan Racecourse - 11 минут; - Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 8 минут; - Dubai International Airport - 23 минуты. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!