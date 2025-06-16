Жилой комплекс Skyscape Aura

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyscape Aura в районе Bukadra! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для отдыха и развлечений! Потрясающий панорамный вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: охрана и система видеонаблюдения, общий бассейн, детская игровая площадка, общий тренажерный зал и фитнес-центр, зоны отдыха, заведения общественного питания (кофейни и рестораны), торговые точки, зона Барбекю, общественная зона, рекреационные зоны, бассейн в форме лагуны.
Расположение:
Недвижимость в Sobha Hartland 2 имеет стратегическое расположение с отличным транспортным сообщением.
- DIFC - 30 минут;
- Burj Khalifa - 20 минут;
- Palm Jumeirah - 30 минут;
- Dubai Marina - 33 минуты;
- Dubai Mall - 24 минуты;
- Meydan Racecourse - 11 минут;
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 8 минут;
- Dubai International Airport - 23 минуты.
Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!
Местонахождение на карте
Дубай, ОАЭ
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Представьте себе утро с чашкой ароматного кофе на просторной террасе с панорамными видами на море, прогулки вдоль белоснежных пляжей, вечерний отдых у инфинити-бассейна, который сливается с горизонтом, или расслабляющую йогу на крыше, где можно встретить закат, утопая в мягком свете заходяще…
Villa Del GAVI — уникальный жилой проект премиум-класса, расположенный на первой береговой линии в одном из самых престижных районов Дубая — Dubai Islands. Комплекс предлагает ограниченное количество эксклюзивных резиденций с 2–5 спальнями, каждая из которых отличается просторной индивидуаль…
Sobha Hartland II - это заповедник премиум-класса, состоящий из мастерски благоустроенных открытых пространств, аллей, обсаженных деревьями, и линейных парков. Это жилой комплекс, в котором природа сливается с вашим домом, а все жители пользуются эксклюзивным доступом к голубой лагуне.
So…