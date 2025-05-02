  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новый комплекс Sunset Bay Three с пляжами, бассейнами и полями для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс Sunset Bay Three с пляжами, бассейнами и полями для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$489,862
14.04.2025
$486,836
13.04.2025
$487,123
12.04.2025
$488,936
11.04.2025
$499,989
10.04.2025
$502,027
09.04.2025
$504,545
08.04.2025
$504,233
06.04.2025
$504,530
05.04.2025
$499,935
04.04.2025
$506,612
03.04.2025
$512,229
02.04.2025
$511,154
01.04.2025
$509,998
30.03.2025
$508,435
29.03.2025
$512,233
28.03.2025
$514,101
27.03.2025
$512,299
26.03.2025
$511,980
25.03.2025
$510,227
24.03.2025
$508,483
;
Жилой комплекс Новый комплекс Sunset Bay Three с пляжами, бассейнами и полями для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25262
ID новостройки на Realting
In CRM: 2431094
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представляем третью фазу жилого комплекса Sunset Bay на Dubai Islands — уникальное место, где безупречная береговая линия сочетается с утонченной элегантностью. Этот прибрежный оазис идеально интегрирован в динамичный ритм мегаполиса, создавая гармоничное пространство для жизни и отдыха. Здесь вас ждут полностью меблированные апартаменты с эксклюзивным дизайном, а также современные технологии, включая станции зарядки для электромобилей.

Жилой комплекс предлагает 21 километр чистейшей береговой линии, сертифицированной по стандарту Blue Flag Global Accreditation, и девять исключительных марин, открывающих путь к бескрайним морским приключениям. На крыше комплекса находится инфинити-бассейн, с которого открываются потрясающие панорамные виды.

Окруженный зелеными насаждениями и живописными тропами, Sunset Bay объединяет природную гармонию с ритмом современной жизни. В числе удобств комплекса — зоны для отдыха, обедов на свежем воздухе и барбекю, пространства для встреч с близкими, джакузи, детская площадка, зона для йоги под открытым небом, частные террасы, стол для пинг-понга, клубный дом и современный тренажерный зал. Все это создает атмосферу уюта, роскоши и абсолютного комфорта, делая Sunset Bay идеальным местом для жизни.

Удобства:

  • Бассейны
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Джакузи
  • Детская игровая площадка
  • Зона для йоги
  • Тренажерный зал
  • Клубный дом
  • Частные террасы
  • Зона барбекю
  • Захватывающие виды на закат
  • Пляжи
  • 2 поля для гольфа
  • Парк

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Мебель полностью входит в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в непосредственной близости от пляжей, торговых центров и парковых зон, в 12 минутах от международного аэропорта Дубай. В непосредственной близости расположены 86 отелей и курортов мирового уровня, обеспечивающих высочайший уровень комфорта, а также два гольф-поля с захватывающими видами, создающими идеальные условия для игры.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Vitality Residence
Дубай, ОАЭ
от
$163,991
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$758,631
Многоквартирный жилой дом Pagani DarGlobal
Дубай, ОАЭ
от
$1,28 млн
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,08 млн
Жилой комплекс Al Ameera Village
Аджман, ОАЭ
от
$183,228
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс Sunset Bay Three с пляжами, бассейнами и полями для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$489,862
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Verde by Sobha Realty
Многоквартирный жилой дом Verde by Sobha Realty
Дубай, ОАЭ
от
$579,648
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 59
Мы рады предложить эти роскошные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, созданные известным и уважаемым застройщиком “SOBHA REALTY” в этом новом жилом комплексе под названием «VERDE by SOBHA»; 59-этажная роскошная жилая башня в престижном районе Дубая JLT (Jumeirah Lake Towers). Verde by Sobha…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Bay Grove Residences
Жилой комплекс Bay Grove Residences
Дубай, ОАЭ
от
$503,675
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Апартаменты в прибрежном жилом комплексе Bay Grove Residences в районе Dubai Islands! Рядом с морем! Топ-локация! Красивый вид на море! Премиальные удобства! Апартаменты для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: крытый паркинг, охр…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Parkway
Жилой комплекс Parkway
Дубай, ОАЭ
от
$418,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 33
Шикарные апартаменты в новом проекте Parkway в районе Bukadra! Захватывающий вид на кристальную лагуну! В окружении пышной зелени! Престижный район! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: детский бассейн, детска…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации