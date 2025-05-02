Жилой комплекс Новый комплекс Sunset Bay Three с пляжами, бассейнами и полями для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Представляем третью фазу жилого комплекса Sunset Bay на Dubai Islands — уникальное место, где безупречная береговая линия сочетается с утонченной элегантностью. Этот прибрежный оазис идеально интегрирован в динамичный ритм мегаполиса, создавая гармоничное пространство для жизни и отдыха. Здесь вас ждут полностью меблированные апартаменты с эксклюзивным дизайном, а также современные технологии, включая станции зарядки для электромобилей.

Жилой комплекс предлагает 21 километр чистейшей береговой линии, сертифицированной по стандарту Blue Flag Global Accreditation, и девять исключительных марин, открывающих путь к бескрайним морским приключениям. На крыше комплекса находится инфинити-бассейн, с которого открываются потрясающие панорамные виды.

Окруженный зелеными насаждениями и живописными тропами, Sunset Bay объединяет природную гармонию с ритмом современной жизни. В числе удобств комплекса — зоны для отдыха, обедов на свежем воздухе и барбекю, пространства для встреч с близкими, джакузи, детская площадка, зона для йоги под открытым небом, частные террасы, стол для пинг-понга, клубный дом и современный тренажерный зал. Все это создает атмосферу уюта, роскоши и абсолютного комфорта, делая Sunset Bay идеальным местом для жизни.

Удобства:

Бассейны

Кинотеатр под открытым небом

Джакузи

Детская игровая площадка

Зона для йоги

Тренажерный зал

Клубный дом

Частные террасы

Зона барбекю

Захватывающие виды на закат

Пляжи

2 поля для гольфа

Парк

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Мебель полностью входит в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в непосредственной близости от пляжей, торговых центров и парковых зон, в 12 минутах от международного аэропорта Дубай. В непосредственной близости расположены 86 отелей и курортов мирового уровня, обеспечивающих высочайший уровень комфорта, а также два гольф-поля с захватывающими видами, создающими идеальные условия для игры.