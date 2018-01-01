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Il Teatro Residence

Sharjah Emirate, ОАЭ
от
€248,038
;
UP
11
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О комплексе

Апартаменты с меблированной кухней и кухонной техникой! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды!

Il teatro Residences от Arada Developer в городе Шарджа, расположенном в Персидском заливе.

Инфраструктура: фитнес центр, инфинити-бассейн на крыше, детская игровая площадка, кафе и рестораны, озелененная территория, парковка, консьерж-сервис, услуги прачечной, система «умный дом».

Район: Альджада

2 минуты — до торгового центра City Centre Al Zahia
3 минуты — до Университетского города Шарджи
5 минут — до развлекательного комплекса Madar
10 минут — до Международного аэропорта Шарджи
12 минут — до Национального парка Шарджи
30 минут — до Downtown Dubai

План оплаты:
5% - Бронирование
40 % - на стадии строительства
55 % - по завершении

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Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Sharjah Emirate, ОАЭ

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Il Teatro Residence
Sharjah Emirate, ОАЭ
от
€248,038
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Creek Gate
Жилой комплекс Creek Gate
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2 объекта 2
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Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Многоквартирный жилой дом 3BR | The Crestmark | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Crestmark | Prime Location
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от
€1,07 млн
Год сдачи 2026
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Crestmark by Ellington Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,593 Sqft Maid room Powder room Laundry area Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Fitness centre Secret club room Treadwell fitness Aracade room Kidopolis world ( Ellington Game area ) Outdoor Yoga & Meditation EV Charging station Library area Bicycle track Hub deck Curved outdoor bench Location Nearby; Business Bay Metro Station – 05 mins Dubai Mall & Burj Khalifa – 05 mins Dubai Opera – 10 mins City Walk – 10 mins Museum of the Future – 10 mins Meydan Golf Course – 10 mins Dubai International Airport – 15 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284  
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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