Il Teatro Residence

Апартаменты с меблированной кухней и кухонной техникой! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды!
Il teatro Residences от Arada Developer в городе Шарджа, расположенном в Персидском заливе.
Инфраструктура: фитнес центр, инфинити-бассейн на крыше, детская игровая площадка, кафе и рестораны, озелененная территория, парковка, консьерж-сервис, услуги прачечной, система «умный дом».
Район: Альджада
2 минуты — до торгового центра City Centre Al Zahia
3 минуты — до Университетского города Шарджи
5 минут — до развлекательного комплекса Madar
10 минут — до Международного аэропорта Шарджи
12 минут — до Национального парка Шарджи
30 минут — до Downtown Dubai
План оплаты:
5% - Бронирование
40 % - на стадии строительства
55 % - по завершении
Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!