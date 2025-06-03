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Жилой комплекс Casa AHS

Дубай, ОАЭ
от
$6,40 млн
;
21
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26257
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Перевод
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Casa AHS предлагает своим жителям непревзойденный опыт работы с двумя целыми этажами эксклюзивных удобств. Эти пространства, тщательно разработанные для расширения комфорта дома, превратили работу, ведение бизнеса и общение в ультра-люксовые впечатления. С захватывающими 360-градусными видами каждый момент был наполнен миром, удивлением и волнением.

Casa AHS находится в центре всего этого, где простота встречает роскошь. Представьте себе радостные семейные пикники в Сафа-парке и спокойные вечерние прогулки по Дубайскому водному каналу, прямо у вашей резиденции.

В оживленном сердце Дубая «Casa AHS» является маяком роскошной жизни. Эта эксклюзивная резиденция олицетворяет изысканность и удобство, предлагая беспрецедентный доступ к самым знаковым местам города. Расположенный всего в нескольких минутах езды от престижного DIFC и в нескольких минутах езды от легендарного Burj Al Arab и Mall of the Emirates, «Casa AHS» гарантирует жителям безупречную роскошь в лучших районах Дубая. DIFC, известный как главный финансовый центр региона, излучает изысканность и процветание, привлекая профессионалов и предпринимателей. Burj Al Arab, архитектурное чудо, синоним роскоши и эксклюзивности, предлагает захватывающие дух виды и беспрецедентное гостеприимство. Между тем, Торговый центр Эмиратов, пристанище для роскошных покупок и развлечений, удовлетворяет все желания в моменты вашего порога. Откройте для себя Casa AHS и поднимите свой жизненный опыт в Дубае до беспрецедентных высот роскоши и удобства.

ПРОЕКТЫ

  • Casa AHS Резиденции, состоящие из Sky Villas, Sky Mansions и Sky Palaces.
  • Размеры от 5088 кв. Фт до 29700 кв. Фт.
  • Все резиденции с потрясающим видом на водный канал и парк Сафа
  • Лифты, которые открываются прямо в вашей гостиной
  • Мощные пространства с высотой потолка от 6 метров до 12 метров
  • 24/7 Выделенное приложение для консьержа по всему миру от Lujo
  • Личные парковочные места в полностью закрытом гараже
  • Зарядные станции для электромобилей и хранение велосипедов
  • Защищенное индивидуальное жилое пространство для хранения
  • Ожидаемая поставка Q1, 2027
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 502.0
Цена за м², USD 12,745
Цена квартиры, USD 6,40 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 720.0
Цена за м², USD 13,235
Цена квартиры, USD 9,53 млн
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 989.0
Цена за м², USD 14,453
Цена квартиры, USD 14,29 млн
Квартиры 6 комнат
Площадь, м² 1 948.0 – 3 270.0
Цена за м², USD 13,738 – 16,073
Цена квартиры, USD 31,31 млн – 44,92 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Casa AHS
Дубай, ОАЭ
от
$6,40 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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