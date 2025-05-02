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Жилой комплекс Новый проект IR1DIAN PARK с бассейнами и клубным домом в перспективном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$342,067
14.04.2025
$339,954
13.04.2025
$340,154
12.04.2025
$341,424
11.04.2025
$349,139
10.04.2025
$350,562
09.04.2025
$352,325
08.04.2025
$352,105
06.04.2025
$352,310
05.04.2025
$349,101
04.04.2025
$353,768
03.04.2025
$357,691
02.04.2025
$356,938
01.04.2025
$356,131
30.03.2025
$218,041
29.03.2025
$219,671
28.03.2025
$220,473
27.03.2025
$219,700
26.03.2025
$219,562
25.03.2025
$218,813
24.03.2025
$218,072
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25142
ID новостройки на Realting
In CRM: 2427231
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

IR1DIAN PARK – это долгожданный проект от одного из ведущих застройщиков в районе Jumeirah Village Circle. Object 1 впервые представляет концепцию малоэтажного жилого комплекса, созданного для тех, кто ценит комфорт, стиль и продуманную функциональность.

Расположенный в самом сердце динамичного и перспективного района JVC, проект предлагает идеальный баланс между ритмом большого города и уютом жилого квартала. Вас ждут современные студии, просторные апартаменты с 1-2 спальнями, продуманные до мельчайших деталей для обеспечения максимального удобства. Частично меблированные квартиры позволяют быстро заселиться и наслаждаться комфортом без дополнительных хлопот, а функциональные планировки создают ощущение простора и свободы. Стильный жилой комплекс станет настоящим островком спокойствия среди городской суеты и предлагает первоклассные удобства для отдыха и активного образа жизни. На территории предусмотрены бассейны для взрослых и детей, современный тренажерный зал с качественным оборудованием, а также уютные зоны отдыха, включая лаунж-пространство под открытым небом и зону для барбекю, где можно проводить теплые вечера с семьей и друзьями. Для самых маленьких жителей предусмотрена игровая комната, где дети смогут весело и безопасно проводить время. А клубный дом станет идеальным местом для общения, работы и досуга в комфортной обстановке.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детская игровая комната
  • Тренажерный зал
  • Клубный дом
  • Зона барбекю
  • Лаунж-зона на свежем воздухе

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40, 70/30 (план рассрочки после сдачи проекта)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

IR1DIAN PARK находится в престижном районе Jumeirah Village Circle, который уже зарекомендовал себя как один из самых востребованных и перспективных жилых районов Дубая. Район идеально подходит для семей с детьми благодаря близости школ, детских садов и безопасной, благоустроенной территории. В шаговой доступности также находятся магазины, супермаркеты, кафе и рестораны. Высокий инвестиционный потенциал района делает проект не только идеальным местом для проживания, но и отличным вложением. Стабильный рост цен на недвижимость и высокий спрос на аренду обеспечивают привлекательную доходность, а удобное расположение с быстрым доступом к основным магистралям, таким как Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, позволяет легко добраться до ключевых районов города, включая Dubai Marina, Downtown Dubai и Palm Jumeirah.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект IR1DIAN PARK с бассейнами и клубным домом в перспективном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$342,067
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